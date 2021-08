A segurança e a privacidade sempre foram temas sensíveis para os utilizadores do Messenger e outras apps de mensagens do Facebook. Sempre houve dúvidas sobre a sua utilização e como pode (ou não) o Facebook aceder às conversas.

Com este tema mais maduro e mais claro para todos, é hora de surgirem melhorias nesta área. A mais recente chega com o Messenger, que recebe finalmente uma nova camada de segurança. Também as chamadas de voz e de vídeo vão passar a ser cifradas

Desde 2016 que o Messenger oferece aos utilizadores a segurança e a privacidade máxima nas suas conversas de texto. Para isso implementou a cifra ponto a ponto, para assim garantir que apenas os participantes podem ter acesso aos conteúdos.

Chamadas de voz e vídeo do Messenger vão ser cifradas

Depois de terem visto as chamadas de vídeo e de voz crescer de forma exponencial no último ano, o Facebook e a equipa do Messenger resolveram melhorar a privacidade dos utilizadores. Assim, focaram-se em garantir a mesma proteção para esta comunicação.

O anúncio foi feito agora e é muito importante para os utilizadores do Messenger. Como esperado, também as chamadas de voz e vídeo passam a estar protegidas com a mesma camada de cifra, para assim não poderem ser vistas ou ouvidas por estranhos, ou pelo próprio Facebook.

Facebook traz ainda mais privacidade noutras áreas

Além desta novidade, o Facebook preparou mais uma mudança para o Messenger. O modo temporário, que permite criar conversas que desaparecem, ganha novos controlos. Os utilizadores vão passar a poder definir o tempo que as mensagens estão disponíveis antes de serem eliminadas.

Estas são as novidades imediatas e que vão em breve estar disponíveis para todos. Na mesma publicação, o Facebook revelou ainda que está a trabalhar para garantir a mesma cifra nas mensagens e chamadas de grupo do Messenger. Já o Instagram deverá ter em breve cifra nas DMs.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores do Messenger do Facebook. A segurança deste serviço volta a ser elevada, ao ter a garantia de que todas as mensagens, escritas, de voz ou de vídeo, passam a estar protegidas e cifradas para não poderem ser vistas.