Valve está a trabalhar com a AMD para tornar a Steam Deck compatível com o Windows 11

A Valve apanhou todos mais ou menos de surpresa com o anúncio da sua nova consola portátil Steam Deck. E dizemos 'mais ou menos' porque já alguns rumores circulavam anteriormente a apontar nesse sentido.

O equipamento da dona da Steam surpreendeu e as pré-encomendas já estão a ser um sucesso. E agora sabe-se que a Valve está a trabalhar em conjunto com a AMD para tornar a Steam Deck compatível com o novo Windows 11.

Steam Deck pode em breve ser compatível com o Windows 11

Foi durante uma entrevista à PC Gamer que Greg Coomer, designer da Steam Deck, revelou alguns dos projetos que a Valve ainda tem para a sua consola portátil. E segundo as suas declarações, a empresa está em negociações para tornar a consola compatível com o Windows 11.

De acordo com o especialista, não há nada no desenvolvimento da Steam Deck que sugira que o equipamento não será compatível com o novo sistema operativo da Microsoft. Além disso, refere que a Valve não está preocupada com a compatibilidade da consola com o Windows 11 e que desde o TPM (Trusted Compatibility Module) até à colaboração com a AMD para as devidas correções ao nível de software (BIOS), a empresa já está a fazer de tudo para que a Steam Deck não tenha problemas de compatibilidade.

Segundo Coomer:

Há um trabalho de análise do TPM agora. Concentrámo-nos tanto no Windows 10, até agora, que não fomos além disso. Mas a nossa expetativa é alcançar a compatibilidade.

De acordo com as declarações, a Valve tem então trabalhado com a AMD como forma de garantir que a arquitetura Zen 2 e RDNA 2 da APU esteja mais do que pronta para o novo sistema operativo de Redmond.

Há também conversas a acontecer com a AMD para garantir que ao nível da BIOS possamos concretizar isso. Portanto, não há nada que nos diga que haverá algum problema com o Windows 11.

Estas são assim boas notícias, especialmente porque o novo sistema operativo da Microsoft promete grandes mudanças para os jogadores de PC. Para além disso é também uma novidade importante para quem não quer estar limitado ao SteamOS 3.0.