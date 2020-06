Lenovo anuncia certificação Linux para os ThinkPad e ThinkStation

Boas notícias para aqueles que têm um computador Lenovo e são adeptos do sistema operativo Linux. A marca chinesa acaba de anunciar que os seus equipamentos ThinkPad e ThinkStation vão ter certificação Linux.

Desta forma estes computadores da multinacional vão passar a ser totalmente compatíveis com os sistemas Red Hat e Ubuntu.

Normalmente as diversas distribuições Linux são capazes de funcionar em qualquer computador. No entanto, em muitos casos, após a instalação podem ocorrer alguns erros ou problemas, nomeadamente na interface gráfica ou nalguma driver.

ThinkPad e ThinkStation da Lenovo terão certificação Linux

A chinesa Lenovo anunciou a certificação Linux para alguns dos seus equipamentos.

A partir de agora os computadores Lenovo ThinkPad e ThinkStation (séries P) vão ser totalmente compatíveis com os sistemas operativos Red Hat e Ubuntu.

Muitos computadores da marca já são adaptados ao sistema Open Source, mas apenas uma pequena parte desses modelos tinham essa certificação.

No entanto, com esta novidade, a Lenovo oferece aos utilizadores uma total compatibilidade e um funcionamento adequado do Linux numa maior quantidade de PCs ThinkPad e ThinkStation. Esta alteração aplica-se a todos os modelos e configurações.

Em suma, agora a Lenovo vai certificar os computadores ThinkPad e ThinkStation das séries P para os sistemas Red Hat Enterprise e para o Ubuntu LTS. Estes PCs são direcionados sobretudo para os segmentos empresariais e industriais.

Quem pretender comprar alguma destas máquina, nomeadamente as empresas, ficam então a saber que são totalmente compatíveis com as referidas distribuições.

Ao optar pelo Ubuntu LTS, a marca promete uma versão mais estável e segura deste sistema operativo, assim como um suporte de 5 anos. Já para o Red Hat Enterprise o foco centra-se nos gráficos, animações e fluxos de trabalho científico, mas numa dinâmica mais empresarial.

Mas ainda há mais novidades pois tanto a Red Hat como o Ubuntu terão suporte técnico ao Linux orientado por parte da Lenovo, que inclui guias e fóruns. Também as correções de segurança e atualizações de drivers são exemplos de ferramentas oferecidas pela marca.

Para além destas, os utilizadores podem instalar outras distribuições nestes computadores Lenovo, mas o suporte técnico já não será tão completo.