A Google tem no seu serviço Photos uma proposta única. Para além de permitir guardar qualquer imagem sem qualquer problema de espaço, é ainda o ponto de sincronização para as imagens captadas no Android ou no iOS.

Gerir este espaço pode ser simples, se cumpridas as regras de utilização, mas é sempre recomendado eliminar as imagens que não se querem manter. Agora há uma novidade e passa a estar disponível a informação de quando as suas fotografias vão ser eliminada.

Uma excelente novidade do Google Photos

Quem se habituou a usar o Google Photos sabe da qualidade desta proposta. Sem qualquer problema e sem limitação, as fotografias de qualquer smartphone são sincronizadas e assim mantidas seguras e guardadas.

Claro que os utilizadores fazem a sua gestão e eliminam as que não querem manter presentes e a ocupar espaço. Estas, na verdade, vão parar ao lixo, onde estão acessíveis por 60 dias. Uma novidade que surgiu agora permite ver quanto tempo mais as fotografias vão ali estar.

Quando vão ser eliminadas as fotografias?

Para saber esta informação precisam apenas de abrir o Google Photos e depois aceder ao seu menu. Aí dentro encontram a opção Lixo, onde as imagens eliminadas estão guardadas e a aguardar o seu destino.

Para saberem a informação que procuram só precisam de escolher qual a imagem que escolheram. Aí dentro vão encontrar agora mais informação útil. Podem ver presente a informação dos dias que faltam para as imagens sejam eliminadas definitivamente.

Há mais opções a usar no Lixo

Presente estão também 2 opções extremamente úteis para o utilizador. Podem ali mesmo eliminar de vez a imagem, antecipando-se à Google. Podem também realizar o oposto e recuperar uma imagem que esteja presente no lixo.

Esta é uma novidade que a Google apresentou agora para o Photos e que está a disponibilizar aos utilizadores. Deverá estar presente em todos dentro de dias, para assim terem um maior controlo sobre as suas fotografias.