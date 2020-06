A captação de imagens durante as viagens de carro é muito comum em alguns países por uma questão de segurança. Por cá, em Portugal, esta utilização ainda não foi banalizada, mas há cada vez mais condutores a conduzirem com uma dash cam ligada apontada para a estrada.

As opções no mercado são muitas, mas, na verdade, o seu smartphone poderá servir perfeitamente para o efeito. Estas apps vão ajudá-lo.

Antes de mostrar as opções de aplicações dedicadas à gravação de imagens na estrada, há que esclarecer melhor uma questão que tende a ser sempre levantada. É legar usar Dash Cams em Portugal?

Atualmente, não existe lei específica para as “dash cams” em Portugal. A lei existente, que abrange todos os tipos de câmaras, relacionada com proteção de dados e quebra de privacidade, diz respeito à captação, tratamento e divulgação de imagens que identifiquem claramente indivíduos, sem o seu consentimento, que de alguma forma sejam destacados. Cada um será responsável pelo uso que faz dessas imagens, com qualquer tipo de câmara (incluindo de um smartphone).

No que diz respeito a evidências para seguradoras ou outros crimes, informação a mais não será problema, e cada entidade decide se faz uso, ou não, das hipotéticas provas.

Apps Android para transformar o smartphone numa Dash Cam

Drive Recorder: A free dash cam app

Drive Recorder: A free dash cam app é, tal como o nome indica, uma app gratuita que permite gravar a estrada enquanto conduz. Permite gravar com a app em segundo plano, assim que a app é aberta pode começar logo a gravar, permite guardar dados de navegação, entre muitas outras opções.

Homepage: Tzutalin

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

AutoGuard Camera de Bord

A AutoGuard Camera de Bord também se apresenta como uma app gratuita, no entanto, alguns recursos estão limitados à versão paga que custa 3,59 €. Além disso, esta versão paga não tem publicidade.

Quanto a funcionalidades, é de destacar a possibilidade de início de gravação automática. É possível ajustar a resolução do vídeo que é gravado de forma a economizar espaço no telefone.

A versão paga permite, por exemplo, fazer upload dos vídeos diretamente para o YouTube e ainda a gravação em segundo plano.

Homepage: Pyungwoo Yoo

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

AutoBoy Dash Cam – BlackBox

A AutoBoy Dash Cam – BlackBox tem como recursos a gravação contínua, mesmo em segundo plano, e o ajuste rápido da resolução. Além disso, permite escolher o local para onde se querem guardar os vídeos, por exemplo, para um cartão de memória.

Permite ainda fazer zoom, definir o foco, gravar ou não o som, ajustar efeitos de imagem e exposição, entre muitas outras opções.

Pode optar pela versão pro ainda que existam utilizadores a referir que não compensa. Esta versão custa 2,79 €.

Homepage: HappyConz

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

DailyRoads Voyager

Uma outra opção também muito popular e fiável é a DailyRoads Voyager que acabou de receber uma atualização. Também esta app permite fazer gravação contínua, com ou sem som incluído. A viagem pode ser gravada apenas em determinados momentos e inclui recurso ótimo para criar imagens em time-lapse.

Com recurso aos sensores do smartphone, a app é capaz de detetar movimentos bruscos, iniciando a gravação. Útil, por exemplo, em caso de acidente ou de uma travagem brusca.

Também esta app tem disponível uma versão pro, sem anúncios, que permite upload direto para a cloud, grava assim que a app é iniciada, entre outras opções. A versão pro está disponível por 4,99 €.

Homepage: DailyRoads

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

