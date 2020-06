Redmi 9 deverá chegar este mês e com SoC da MediaTek. Será que vai conquistar o público?

A Xiaomi, pela sua submarca Redmi, está prestes a lançar mais um grande smartphone no mercado. Há muito que se ouve falar no Redmi 9 e a sua chegada parece estar cada vez mais perto, sendo já conhecidas muitas das suas especificações.

O Redmi 9 será um modelo de baixo custo, com um preço entre os 100 e os 150 €.

Redmi 9 não chegará sozinho

A Xiaomi, através do seu site, já revelou que sim, o Redmi 9, vai mesmo chegar entretanto. No entanto, ainda há muita informação que não passa de rumores.

Uma das informações que circula é que o Redmi 9 não deverá chegar sozinho, existirão outras variantes do smartphone, nomeadamente o Redmi 9A, Redmi 9C com NFC e ainda uma versão Redmi 9C, mas sem NFC.

Quanto a datas de lançamento, é certo que será este mês que a Xiaomi vai apresentar o Redmi 9 e, segundo uma informação recente, esse evento deverá ocorrer a 25 de junho. Além disso, o smartphone deverá chegar com um preço baixo, entre os 100 e o 150 €.

A incógnita: qual o SoC que equipa o Redmi 9?

Muitos rumores circulam em torno do processador que irá equipar o próximo Redmi. Inicialmente falava-se no MediaTek Helio G70, depois apontou-se para o MediaTek Dimensity 800, mas o mais provável é que venha com o Helio G80. Uma coisa é certa: terá um processador da MediaTek.

Segundo o mais recente tweet que fala sobre o tema, dá como garantido que o smartphone vem equipado com o Helio G80. Mas nesta publicação há mais informação que deve ser tida em conta.

O ecrã do smartphone terá 6,5″, com resolução FullHD. A bateria terá 5000 mAh e virá com tecnologia de carregamento rápido a 18W. Nesta partilha é ainda indicado que a construção do smartphone será feita em plástico.

Quanto a versões, haverá uma de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno e outra com a combinação de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

Já no requisito das câmaras, a frontal deverá ser de 8 MP. Na traseira, contará com quatro câmaras, sendo que a principal é de 13 MP, e contrará com o suporte de uma de 8 MP, outra de 5 MP e ainda uma terceira de 2 MP.

Numa outra informação, dá-se conta que o Redmi 9, será compatível com a app StopCovid, desenvolvida pelo governo francês.

Resta agora esperar pelo anúncio oficial no final do mês.

Com estas especificações e preço, será que este smartphone vai conquistar o mercado?