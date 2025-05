Chegou o AlmaLinux 9.6! Melhorias ao nível da rede, segurança e virtualização

AlmaLinux 9.6 é a mais versão recente da distribuição AlmaLinux OS, um sistema operativo enterprise baseado no código-fonte do Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Conheçam as principais novidades desta atualização.

O AlmaLinux é uma distribuição Linux de código aberto, desenvolvida como uma alternativa gratuita e compatível com o Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Criada como substituta da distribuição Linux CentOS, após este ter mudado de foco em 2020.

O CentOS era uma das distribuições mais usadas em servidores, deixou de ser uma cópia estável do RHEL e passou a focar-se no CentOS Stream (uma versão de testes do RHEL). Isso deixou muitos utilizadores sem uma alternativa gratuita e estável para produção.

O AlmaLinux OS 9.6, com o codename “Sage Margay”, foi oficialmente lançado em 20 de maio de 2025 como uma alternativa gratuita e compatível ao Red Hat Enterprise Linux 9.6. Esta versão traz diversas melhorias em desempenho, segurança e suporte a ferramentas modernas de desenvolvimento, além de atualizações significativas no ecossistema de virtualização e containers.

Atualizações de Ferramentas e Pacotes

Linguagens e compiladores:

GCC 11.5

LLVM 19.1.7

Go 1.23.6

Rust 1.84.1

Servidores e frameworks:

Apache HTTP Server 2.4.62

Node.js 22

PHP 8.3

MySQL 8.4

nginx 1.26

Maven 3.9

Ferramentas de debug e monitorização:

elfutils 0.192

Valgrind 3.24.0

SystemTap 5.2

PCP 6.3.2

Melhorias na Segurança e Rede

Políticas SELinux atualizadas (38.1.53)

SSSD atualizado para a versão 2.9.6

NetworkManager 1.52.0

iproute 6.11.0

Containers e Virtualização

Podman 5.4.0

Buildah 1.39.4

Libvirt 10.10.0

QEMU-KVM 9.1.0

Podem obter todas as informações sobre esta nova versão aqui. Nos próximos dias iremos ensinar como podem instalar e configurar este poderoso sistema operativo. Estejam atentos.