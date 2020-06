Sendo uma das maiores empresas no ramo do software, a Microsoft tem uma presença única em governos e muitos organismos estatais. Esta sua participação tem causado alguns problemas e surgiram situações em que o abandono é uma realidade.

São já várias as cidades no mundo que procuraram abandonar a Microsoft e o seu software, optando por soluções baseadas no Linux e em software open-source. Há agora mais uma disposta a dar esse passo, ainda que com um longo caminho a percorrer.

Hamburgo quer abandonar a Microsoft

As experiências que algumas cidades alemãs têm feito nesta área não têm corrido de forma perfeita. Os exemplos de Munique mostraram que nem sempre estes processos decorrem de forma transparente e que é quase certo o regresso à Microsoft.

Mesmo com estes resultados, a cidade de Hamburgo parece preparada para dar um passo importante para se libertar da Microsoft. A ideia é criar um “modelo de soberania digital” que permitam a esta cidade deixar de ser “dependente unilateralmente” de empresas como a gigante do software.

Open-source será solução para a mudança

Os passos iniciais já foram dados e estuda-se de forma acelerada uma forma de aumentar a presença de software livre nesta cidade alemã. Ao mesmo tempo, vai ser procurado que mais software desenvolvido internamente seja criado, para assim o poder controlar melhor.

Ainda não existem muitos detalhes sobre este processo e nem como irá ser realizado. No entanto, e do que foi revelado, o município de Hamburgo estará a considerar usar o pacote “Project Phoenix” de código aberto da Dataport na sua administração.

A ideia é ficar livre e independente

O que fica ainda por saber, e é um ponto importante, é qual o grau desta transição. Se será total, abandonando o Windows e toda a suite de produtividade da Microsoft ou se irá ser limitada. Neste último caso, poderá ficar-se por uma simples troca do Office pelo LibreOffice ou outra proposta open-source.

Há ainda um longo caminho a ser percorrido por Hamburgo e pela sua administração. Esta mudança é um desafio muito grande e poderá trazer problemas se não for bem planeado ou demasiado ambicioso. O passado já o provou e é preciso aprender com esses erros.