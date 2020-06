Dica: Já pode usar o Messenger Rooms na versão web do WhatsApp

O Facebook teve de reagir de forma rápida com a pandemia da COVID-19. Com cada vez mais serviços a oferecer soluções de videoconferência, era hora dos diferentes serviços desta rede social terem também uma proposta à altura. Assim que o Messenger Rooms surgiu, começou a sua integração com vários outros como o Instagram ou o WhatsApp.

Este último está a receber a novidade nas suas diferentes propostas e agora chegou à versão Web. É hora de saberem como usar o Messenger Rooms na versão Web do WhatsApp.

Uma novidade para o WhatsApp

Há várias semanas que o Messenger Rooms tem vindo a ser trazido para os serviços do Facebook. Esta é uma integração essencial e que aumenta ou cria de raiz a possibilidade de criar salas de videoconferência para os serviços do Facebook, com um máximo de 50 participantes.

Depois de rumores de que ia chegar ao WhatsApp, em especial à versão Web, é hora de essa integração acontecer. Esta capacidade está agora presente, na mais recente versão que este serviço Web do WhatsApp tem para oferecer.

Versão Web do WhatsApp já pode ter videoconferência

Para a usar esta novidade, devem abrir uma qualquer conversa e carregar depois no clique que está no topo superior direito. Isso vai abrir a lista de opções presentes, onde estará no final o ícone do Messenger Rooms. Este tem a forma de uma câmara e o nome vídeo.

De imediato é mostrado que uma mensagem a indicar que vai ser aberta uma janela do Messenger, onde poderá ser criada uma nova sala. Devem concordar com a mensagem e avançar para o Messenger, onde tudo acontece depois.

Na nova janela será mostrada a conta do serviço de mensagens do Facebook, revelando aos utilizadores alguns pontos importantes. A mais relevante tem a ver com a partilha do link que for criado, a que qualquer um pode aceder.

Acesso direto ao Messenger Rooms

Após criarem a sala no vosso nome, vão estar sozinhos, podendo configurá-la da forma que querem para receber os contactos que quiserem ter ali presentes. Podem desligar ou ligar a câmara e/ou o microfone ou iniciar a partilha do ecrã.

De seguida, só precisam de ver a lista de participantes na chamada e aí dentro toda a informação essencial estará presente. A mais importante é o link para convidar pessoas, que irá ser usado na partilha com outros utilizadores.

Partilhar e qualquer um pode aceder

Portanto, o passo que resta, agora que a sala está criada e o link de acesso foi obtido, é a sua partilha. Só precisam então de colar esse link numa janela onde os participantes estejam e que estes acedam. Se usarem a versão do browser não precisam de conta no Messenger, mas se for num dispositivo móvel essa é uma obrigação.

É assim desta forma simples que o Messenger Rooms se integra no WhatsApp e noutros serviços do Facebook. Não é uma função nativa, mas interliga-se com o que foi criado para dar acesso a videoconferência de forma rápida e simples.