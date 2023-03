Xbox vai permitir que os programadores ajustem a energia usada nos jogos

A Microsoft é uma das mais poderosas empresas do segmento tecnológico e no seu setoor gaming tem tentado estar atenta às necessidades dos clientes e a novas ferramentas que possam tornar os seus equipamentos ainda mais apelativos. Desta forma, as últimas informações indicam que a Xbox vai permitir que os programadores ajustem a energia usada nos seus jogos.

Xbox permite que programadores ajustem energia do jogos

A Microsoft está empenhada em focar-se nas questões energéticas de forma a tornar os seus produtos cada vez mais sustentáveis. Neste sentido, no início deste ano, a empresa anunciou uma nova forma de encerrar as Xbox que ajuda a poupar energia e a torna, assim, mais amiga do ambiente.

Mais recentemente, nesta quarta-feira (22) a empresa revelou que vai permitir que alguns componentes da sua consola sejam controlados com maior liberdade pelos próprios programadores. Em termos concretos, a Microsoft diz que as novas ferramentas vão permitir ajustar a quantidade de energia usada pelos jogos desenvolvidos de forma individual.

A novidade foi deixada no blog oficial da empresa dedicado aos criadores, onde é indicado que a maior parte das emissões causadas pela linha da Xbox é consequência da energia que a consola usa. Desta forma, os novos recursos permitem que os criadores de conteúdos tenham uma noção mais precisa da carga consumida por cada um dos seus jogos, conseguindo assim ajustar a mesma.

Como tal, espera-se que os programadores adotem técnicas de desenvolvimento de forma a que a Xbox trabalhe de modo menos intenso e, consequentemente, consuma uma menor quantidade de energia. As ferramentas possibilitam que os programadores ajustem o tempo de carregamento de elementos, a frequência de atualizações, entre outros pormenores.

No blog, Trista Patterson, diretora de sustentabilidade da Microsoft, refere que a empresa não se vai limitar a oferecer soluções de medição para os programadores, mas promete sim trabalhar de forma ativa para fornecer aos profissionais meios de criarem os seus jogos de uma maneira mais consciente, reduzindo então o consumo de recursos energéticos nas situações em que estes não são necessários. Os criadores vão ainda ter acesso a um "guia de boas práticas" fornecido pela Microsoft.

Das empresas que já se encontram a usar as novas ferramentas estão todas aquelas que fazem parte da Xbox Game Studios e nomes como a Ubisoft e 343 Industries. A empresa de Redmond diz ainda que o estúdio conseguiu reduzir em 15% o consumo de energia dos seus títulos apenas ao diminuir a resolução do ecrã na pausa de cada um dos jogos.