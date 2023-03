Cientistas da China revelaram os principais objetivos do projeto da estação lunar co-proposto pela China e Rússia. Este projeto conjunto visa estudar a evolução da Lua e "procurar outro planeta adequado para os seres humanos".

A Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS) é um megaprojeto espacial proposto em conjunto pelas agências espaciais nacionais da China e da Rússia que deve tornar-se operacional até 2035.

Já foram avançados os cinco objetivos científicos e de aplicação primários, incluindo aprender sobre a evolução da lua e pesquisar outro planeta habitável para a humanidade, revelou Zou Yongliao, chefe da divisão de exploração lunar e do espaço profundo da Academia Chinesa de Ciências (CAS).

A revisão e o estudo sobre o projeto da ILRS ainda não foram concluídos, mas um progresso gradual foi alcançado, com cientistas apresentando objetivos específicos para ciência e as suas aplicações

Segundo Zou Yongliao, tais objetivos são o resultado de análises de dois anos de cientistas importantes da China e da Rússia, e os cientistas chineses desempenharam um papel fundamental ao propo-los.

Sendo a Lua o "principal campo" para a exploração espacial, a construção de uma Estação Internacional de Pesquisa Lunar é vista como uma grande necessidade.

Os grandes objetivos da Estação Internacional de Pesquisa Lunar

Os principais objetivos da ILRS passarão primeiro por estudar a evolução da lua, para que os cientistas possam construir um módulo estrutural detalhado do interior lunar num plano chamado "lua transparente".

Será também realizada a exploração da formação e atividade estelar, com o objetivo de procurar planetas habitáveis ​​para a humanidade no espaço e tentarão responder à pergunta se estamos sozinhos no universo.

Outros objetivos, segundo o cientista, incluem observar o sol e a Terra a partir da lua e conduzir experiências lunares em ciência básica, citando estudos sobre “crescimento e desenvolvimento de plantas no ambiente lunar”, por exemplo.

Os cientistas do ILRS também tentarão fazer uso dos recursos lunares, incluindo minerais e energia solar.