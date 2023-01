Nova forma de encerrar as Xbox é amiga do ambiente e ajuda a poupar energia

Cada vez mais todos somos chamados a fazer mudanças na nossa vida e nos nossos hábitos com o objetivo de ajudar o meio ambiente a ser mais sustentável. Desde a reciclagem doméstica até à descoberta de novas formas de transporte mais ecológicas, esta é uma tarefa que todos devemos estar empenhados em realizar.

Ao nível empresarial e indústrial essa consciência é também bastante evitente. Nesse sentido, as últimas informações do mundo gaming indicam que a Microsoft lançou uma nova atualização para as suas consolas Xbox no sentido de oferecer uma nova forma de encerramento amiga do ambiente para ajudar a poupar energia.

Novo encerramento das Xbox é mais amigo do ambiente

De acordo com as últimas notícias do segmento dos jogos, as consolas Xbox Series X e Series S receberam uma nova atualização no sentido de tornar estes equipamentos ainda mais amigos do ambiente. Em concreto, a Microsoft adicionou uma nova opção de encerramento das consolas que vai permitir poupar ainda mais energia. O anúncio foi feito através do blog dedicado à consola.

Em suma, esta melhoria acaba por dar um conhecimento ao equipamento de que este pode gastar menos energia quando não se encontra ativo e a ser usado pelo jogador. A nova forma de encerramento permite assim que menos energia seja gasta quando comparado com o modo de descanso.

Ou seja, podemos mesmo dizer que esta será a primeira consola 'consciente' do problema da pegada de carbono e preparada para contribuir para o atenuar.

Segundo os dados revelados, a nova opção de encerramento consegue consumir menos 20% de energia comparativamente ao modo de descanso. Posto isto, cada duas consolas Xbox Series X/S neste modo equivale à plantação e crescimento de uma árvore durante cerca de 10 anos.

Esta e outras medidas são realmente urgentes para que todos possamos contribuir para a solução de um problema sobre o qual ainda encontramos muita resistência para a mudança.