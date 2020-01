Na passada 6ª Feira (dia 17 de Janeiro de 2020) chegou a Portugal o serviço Xbox Console Streaming da Microsoft.

Trata-se de um serviço que, associado a outro projeto da Microsoft (o xCloud), representa grosso modo à resposta da Microsoft às recentes movimentações do mercado ocorridas no ano passado e que ainda se encontra na fase preview.

Ainda na sua fase preview (ou seja numa fase preliminar e ainda passível de apresentar problemas e como tal sujeita a possíveis alterações), o Xbox Console Streaming permite que os jogadores e possuidores de consolas Xbox One possam desfrutar de todos os seus jogos preferidos nos seus smartphones ou tablets Android, através do streaming do conteúdo por parte da consola.

Uma nota importante é o facto deste serviço apenas funcionar com jogos que sejam possuídos pelo utilizador e têm de estar instalados na sua Xbox One. Independentemente de ser jogos adquiridos fisicamente, digitalmente ou jogos do serviço Xbox Game Pass, o requisito principal é que estejam instalados na Xbox One.

A ideia a reter é que com o serviço Xbox Console Streaming consiste na disponibilização total dos jogos que o utilizador possua. Seja em casa, na paragem do autocarro ou apenas num momento de descanso ,…seja onde for e quando for, o jogador pode assim continuar os seus jogos preferidos tal e qual como se estivesse em casa, à frente do seu televisor. (com a diferença de que está num dispositivo mobile e respetivas características, claro!)

Apesar deste serviço poder originar alguma confusão com o xCloud (outro serviço da Microsoft), existe uma clara diferença entre ambos.

O projeto xCloud (e também se encontra numa fase de testes nos Estados Unidos e Reino Unido) permite aos utilizadores que tenham acesso via streaming a uma enorme quantidade de jogos disponíveis nos servidores da Microsoft. Isto a partir de qualquer um dos seus mais variados dispositivos (PC, consola, Smartphones,…).

Por seu lado, o Xbox Console Streaming é um serviço que exige que os jogadores tenham efetivamente o título atualmente instalado e em execução na consola.

Para se poder usufruir do serviço Xbox Console Streaming, será necessário instalar a app respetiva (Xbox Game Streaming app) no seu dispositivo mobile, assim como este precisa de ter pelo menos o sistema Android 6.0.

Adicionalmente é necessário ainda, possuir uma conta Microsoft válida e associada a um profile Xbox e acoplar um comando Bluetooth 4.0 com o smartphone, como por exemplo o Xbox Elite Wireless Controller Series 2:

À medida que esta fase de testes vai avançando no tempo, melhorias e correções serão disponibilizadas pelo que será de esperar uns próximos meses bastante ativos neste capitulo.

O serviço Xbox Console Streaming esteve em fase de preview para os Xbox Insiders nos Estados Unidos e no Reino Unido desde Outubro de 2019.