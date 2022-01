Vídeo de bastidores revela mais sobre Horizon Forbidden West

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui, aqui ou aqui), está quase a chegar o dia em que a nova aventura de Aloy, Horizon Forbidden West, vê a luz do dia.

Entretanto, e para manter a chama da expetativa bem acesa, a equipa da Guerrilla Games disponibilizou um vídeo de bastidores onde mostra um pouco mais sobre Horizon Forbidden West.

A pouco menos de um mês para o lançamento de Horizon Forbidden West, a equipa da Guerrilla Games disponibilizou um vídeo "behind the scenes" onde mostra um pouco mais do jogo e daquilo que foi, a sua produção e desenvolvimento.

Forbidden West, que é a sequela de Horizon Zero Dawn tem data de lançamento prevista para 18 de fevereiro de 2022 em exclusivo para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5.

Este vídeo agora revelado começa por apresentar Ashly Burch, que desempenha novamente o papel de Aloy. Ashly menciona que a heroína de Horizon Forbidden West é uma personagem interessante de interpretar e que, depois de aprender muito sobre ela e sobre o mundo em Horizon Zero Dawn, Aloy vai ser novamente colocada à prova mas, desempenhando um papel diferente, na fronteira do Forbidden West.

São também apresentadas personagens já conhecidas de Horizon Zero Dawn, tal como Sylens, interpretado pelo músico e ator Lance Reddick, Varl, o amigo leal de Aloy, interpretado pelo ator John MacMillan, e Erend, o guerreiro Oseram, desempenhado pelo ator John Hopkins.

Tal como revelado no trailer de história, Aloy contará com novos companheiros enquanto se aventura na fronteira do Forbidden West, como Kotallo, interpretado pelo ator Noshir Dalal, e Tilda, interpretada pela atriz Carrie-Anne Moss, uma personagem misteriosa e interessante.

