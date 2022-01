Streamlets: Sabia que o seu Apple Watch também é um rádio?

O Apple Watch é sem dúvida um fantástico equipamento. Compacto, poderoso, multifacetado e com uma margem de progressão tremenda, desafiando constantemente os programadores. Foi, eventualmente, num desses desafios que nasceu a app Streamlets. Basicamente é uma aplicação que se liga ao mundo da web e traz a magia da rádio ao seu pulso.

Ao contrário de outras aplicações, inclusive algumas nativas, esta app multimédia não precisa de combinar o smartwatch com auscultadores. O som vem direto da coluna do relógio da Apple.

Depois de mostrarmos como podemos ter o Apple Watch totalmente livre da sua dependência permanente ao iPhone, quer no que toca a chamadas, quer a muitas atividades de entretenimento, podemos agora também livrar-nos dos auscultadores para ouvir rádio. Mas também podemos usar os AirPods, por exemplo, para levar o som da rádio para onde quisermos e só para nós!

Esta sugestão, do nosso leitor IKAROS, veio mesmo a calhar. Com o serviço OneNumber agora disponível, para sair e fazer algum desporto, ou simplesmente passear à beira-mar, podemos levar a nossa rádio.

Streamlets, a rádio está no ar...

Deixe o seu telefone em casa e navegue por mais de 26.000 estações de rádio de todo o mundo para transmitir diretamente no seu Apple Watch.

Com esta app, o utilizador pode procurar estações de rádio diretamente no smartwatch. O serviço funciona com as transmissões em direto através de Wi-Fi ou dados móveis. Podemos usar com o Apple Wtach emparelhado com os auscultadores, mas também podemos usar a coluna de som do próprio dispositivo.

A aplicação permite guardar as suas estações favoritas para um acesso mais fácil. Depois, pode navegar pelas transmissões de rádio ao vivo por país ou género/etiqueta ou procurar pelo nome da estação.

Outra boa particularidade é que esta app funciona em segundo plano e integra-se com a aplicação de Treino incorporada.