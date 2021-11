Reveladas as novas Máquinas de Horizon Forbidden West

Tal como temos tido oportunidade de acompanhar (ver aqui), aos poucos e poucos, a Sony Playstation e a Guerrilla Games têm vindo a revelar novidades sobre Horizon Forbidden West e a "nova" Aloy que aí vamos encontrar.

Agora, foi a vez das Máquinas que vagueiam por este mundo, serem reveladas. Venham ver...

Aloy chega à nossa companhia só no próximo ano com a chegada de Horizon Forbidden West, mas, este seu "novo" Mundo já vai sendo um pouco dado a conhecer pela Guerrilla Games. Aos poucos, têm vindo a ser revelados alguns trailers sobre o que iremos encontrar em Forbidden West.

Desta vez, a atenção foi centrada nas Máquinas que vamos encontrar e com as quais iremos lutar. Ou cavalgar...

Num artigo recente no blog da Sony, é-nos dados a conhecer precisamente um pouco mais sobre estes robots que vagueiam pela terra e com os quais nos vamos, certamente, cruzar.

O vídeo reflete sobre o aumento da letalidade das novas Máquinas e como Aloy pode sobreviver aos seus ataques, tendo para tal de colocar em ação todas as suas habilidades (novas e antigas) se quiser sobreviver.

Neste artigo, Blake Politeski, Principal Machine Designer e o Diretor da Asset Art Maxim Fleury detalham o extenso trabalho investido em todas as máquinas, desde a sua conceção até ao elemento final do jogo e o seu compromisso em criar um mundo autêntico.

Para o Horizon Zero Dawn foram criadas mais de 25 máquinas e, ao expandir o catálogo para o Horizon Forbidden West, para além da presença de algumas das existentes do jogo original, como o Watcher e o Snapmaw, por exemplo, foram criadas novas baseadas em dinossauros, mamutes pré-históricos e aves.

Cada Máquina em Horizon Forbidden West, terá um comportamento único e o seu papel no mundo de Horizon, por forma a garantir a harmonia do ecossistema.

As máquinas do novo Horizon Forbidden West serão mais hábeis, sendo que se poderão mover de diversas formas, como, por exemplo saltar, nadar e agarrar-se às superfícies, e serão mais perigosas. No entanto, terão várias formas de serem derrotadas que serão visíveis para o jogador através das texturas que mostram os pontos fracos ou os componentes interativos.

O jogador poderá ainda perceber o comportamento das máquinas e prever os seus movimentos através do áudio, uma vez que terão sons específicos para determinadas ações, tal como iniciar ataques, o que, na versão PlayStation 5 do jogo, será ainda mais preciso com o Tempest 3D Audio Tech, proporcionando uma maior consciencialização da situação e do mundo de Horizon quando combinado com auscultadores estéreos (analógicos ou USB), onde será ainda possível escutar o sussurrar da vegetação ao sabor do vento, os pássaros a esvoaçar e grandes máquinas mecânicas a nadar na água, à medida que explora ambientes repletos de vida selvagem e máquinas.

Horizon Forbidden West que já se encontra disponível para reserva na PlayStation Store para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5 e junto dos retalhistas, com chegada dia 18 de fevereiro de 2022.