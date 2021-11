Horizon Forbidden West: revelada a “nova” Aloy

Ainda falta um pouco para o regresso de Aloy, heroína de Horizon Zero Dawn (que vimos aqui), com Horizon Forbidden West.

O jogo ainda se encontra um pouco longe de chegar, mas a Sony e os estúdios da Guerrilla divulgaram recentemente um pouco mais sobre a "nova" Aloy. Venham ver...

Horizon Forbidden West, a sequela de Horizon Zero Dawn encontra-se previsto apenas para o início do ano que vem, sendo que as expetativas em redor do jogo são altas.

Esta nova aventura, conta novamente com Aloy como principal protagonista e, pode-se dizer que em Forbidden West, Aloy surge diferente. Talvez mais matura, talvez mais forte, ou simplesmente... evoluída.

E foi precisamente isso que a Sony e os estúdios da Guerrilla quiseram revelar neste artigo, que divulgaram no Blog da Playstation.

Neste artigo, David McMullen, Lead Systems Designer na Guerrilla fala sobre o desenvolvimento do jogo, os desafios que o acompanham e, porque é que um dos objetivos da equipa foi o de aumentar a liberdade dos jogadores ao longo da aventura da Aloy.

Dennis Zopfi, Lead Combat Designer, partilha ainda algumas histórias sobre a forma como a equipa expandiu as suas principais características no Horizon Forbidden West.

Já aqui tínhamos visto um pouco da jogabilidade de Horizon Forbidden West e da forma o mundo aberto onde Aloy vive apresenta novos desafios, novos perigos e ameaças.

Dessa forma, Aloy terá também de evoluir para se adaptar a todas essas mudanças e a equipa da Guerrilla, certificou-se de que a nossa heroína estará à altura dos acontecimentos.

Assim sendo, Aloy desenvolveu novas capacidades e habilidades que lhe proporcionam novas formas de interagir com o mundo de Forbidden West e de se movimentar nele, ultrapassando os novos obstáculos que se lhe vão aparecer.

Entre as novas capacidades de Aloy, estará claramente a de mergulhar e nadar por debaixo de água que, não só lhe permite explorar melhor este mundo novo, como também descobrir novas formas de ultrapassar ou surpreender as máquinas e outros perigos que esperam a cada esquina. Por outro lado, os cursos de água podem também ser transpostos apenas para chegar mais rápido à outra margem, pelo que podemos esperar muitos e bons mergulhos em Horizon Forbidden West.

Escalar também está melhorado em Horizon Forbidden West, permitindo a Aloy aceder agora a novos locais deste mundo traiçoeiro e, dessa forma ter uma visão mais estratégica do que se passa à sua volta.

Com a capacidade de escalar obstáculos verticais, surge outra capacidade recém-descobertas de Aloy: o Shieldwing. Com esta habilidade, Aloy pode, a partir de locais altos, deslizar no ar o que, além de ser uma forma mais rápida de descer dessas grandes alturas de forma rápida, poder ainda ser usado para lançar ataques surpresa a inimigos, ou permitir fugir de perseguidores.

Horizon Forbidden West, terá mais novidades que serão muito melhor ser descobertas enquanto jogamos, mas, também já sabemos que haverá uma maior diversidade de máquinas que podem ser "domesticadas" e montadas.

Na sua aventura, Aloy irá explorar territórios novos e misteriosos, enquanto enfrenta máquinas ainda mais temíveis e vai descobrir tribos novas que sobrevivem neste mundo pós-apocalíptico de Horizon.

Tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto as novas e temíveis máquinas caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo.

Aloy irá ainda, reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Horizon Forbidden West que já se encontra disponível para reserva na PlayStation Store para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5 e junto dos retalhistas, com chegada dia 18 de fevereiro de 2022.