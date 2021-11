O panorama atual dos casinos online em Portugal

Em Portugal, embora os operadores de jogo tenham sido legalizados no ano de 1989, foi apenas há cerca de 6 anos que os casinos online foram legalizados. A regulamentação deste tipo de atividade fez com que o interesse e gosto pelo jogo aumentasse em Portugal, e a indústria começou a crescer exponencialmente.

Mas em que ponto estamos e para onde vamos?

Foi em 1916 que entrou em funcionamento aquele que é, ainda hoje, o maior casino físico em Portugal, o Casino Estoril, muito da legalização dos operadores em 1989.

No final dos anos 90, com a massificação da Internet, surgiu o casino por via digital, e jogos como a roleta online começaram a poder ser acedidos a partir de qualquer dispositivo móvel e em qualquer lugar, tornando-se cada vez mais populares. Em Portugal, o casino online foi legalizado em 2015, quando o Regime Jurídico dos Jogos e Apostas (DL nº 66/2015) foi oficialmente assinado. A partir daí, os operadores tornaram-se livres para disponibilizar os seus serviços aos cidadãos, depois de obterem uma licença.

A regulamentação em Portugal mantém-se e o Governo Português bloqueia os endereços IP de websites de casinos que não estejam licenciados. A partir de 2021, os impostos destinados aos casinos online oscilam entre 15% a 30%, o que coloca Portugal no topo quando das classificações fiscais, tanto na Europa como em todo o mundo.

Já no que diz respeito a casinos físicos, em Portugal existem atualmente 11 instalações deste tipo: Espinho, Lisboa, Monte Gordo, Vilamoura, Madeira, Póvoa, Tróia, Estoril, Figueira da Foz, Hotel Algarve Casino e Hotel Casino Chaves.

As particularidades do casino online

É no casino online que se tem observado um grande aumento do número de utilizadores ao longo dos últimos anos. Seja pela sua conveniência, segurança ou variedade de jogos, entre muitas outras vantagens comparativamente ao casino físico, as plataformas de casino online têm estado nas preferências dos jogadores. Quando pensamos em casinos online em Portugal, um nome 888 salta imediatamente a cabeça, um dos melhores casinos no país e que junta todas estas características: oferece aos utilizadores uma enorme variedade de jogos como a roleta online, incluindo a roleta Europeia, jogos low e high stakes e ainda slots com Jackpots com prémios elevados e muitos outros jogos desenhados propositadamente pela empresa e com um aspeto moderno e atrativo, tudo com transações seguras e rápidas.

Em resumo, as características que tornam o casino online interessante e apelativo são:

Bónus e promoções : as promoções e bónus, tanto para novos utilizadores como para os já registados

: as promoções e bónus, tanto para novos utilizadores como para os já registados Variedade de jogos : os jogos disponíveis e jogos novos nos casinos em formato digital são mais variados e em maior quantidade do que nos casinos terrestres

: os jogos disponíveis e jogos novos nos casinos em formato digital são mais variados e em maior quantidade do que nos casinos terrestres Comodidade : para aceder ao casino online basta ter um dispositivo com acesso à Internet, e não é necessária qualquer deslocação física nem indumentária apropriada, como acontece no casino físico; hoje em dia, aceder a partir do tablet ou smartphone é essencial para muitos jogadores

: para aceder ao casino online basta ter um dispositivo com acesso à Internet, e não é necessária qualquer deslocação física nem indumentária apropriada, como acontece no casino físico; hoje em dia, aceder a partir do tablet ou smartphone é essencial para muitos jogadores Segurança : com os avanços tecnológicos, o casino online tornou-se 100% seguro quer para transações monetárias, quer para a partilha de dados pessoais dos seus utilizadores

: com os avanços tecnológicos, o casino online tornou-se 100% seguro quer para transações monetárias, quer para a partilha de dados pessoais dos seus utilizadores Disponibilidade : esta é uma das características mais importantes de um casino online e que mais o diferencia de um casino terrestre - todas as máquinas estão disponíveis a qualquer hora, não sendo necessário aguardar pelo horário de abertura de um casino físico ou de outro jogador deixar de utilizar determinada máquina. No casino online não existem horários nem limitações geográficas

: esta é uma das características mais importantes de um casino online e que mais o diferencia de um casino terrestre - todas as máquinas estão disponíveis a qualquer hora, não sendo necessário aguardar pelo horário de abertura de um casino físico ou de outro jogador deixar de utilizar determinada máquina. No casino online não existem horários nem limitações geográficas Opções de pagamento: a variedade de opções de pagamento é outra das grandes vantagens deste tipo de casinos, que vai desde o uso de cartões, e-wallets e transferências, passando até pelas criptomoedas

a variedade de opções de pagamento é outra das grandes vantagens deste tipo de casinos, que vai desde o uso de cartões, e-wallets e transferências, passando até pelas criptomoedas Apoio ao cliente : a comunicação com os clientes é um dos pontos em que os casinos online mais se focam. Seja para tirar dúvidas ou pedir informações, rapidamente um utilizador pode entrar em contacto com o casino, seja por email, telefone ou chat no website

: a comunicação com os clientes é um dos pontos em que os casinos online mais se focam. Seja para tirar dúvidas ou pedir informações, rapidamente um utilizador pode entrar em contacto com o casino, seja por email, telefone ou chat no website Informação: para os novos utilizadores, os casinos online dispõem de muita informação nos seus websites, para auxiliar os que estão agora a começar a entrar neste mundo; seja para informações sobre o funcionamento da plataforma sobre um jogo ou relativo a pagamentos, é fácil encontrar informação no casino online

Os tipos de jogo que mais se destacam

Em Portugal, tal como na maioria dos países, as slots são os jogos de casino mais procurados, assim como o poker. A procura, por parte dos utilizadores, de mais inovação e recursos, mantém os estúdios de jogos sempre muito ocupados a criar novos jogos de slots, que são as preferidas devido à sua facilidade e rapidez de jogar. Nas slots, os jogadores apenas têm de definir o montante da aposta e clicar para jogar. Existem dois tipos de slots no casino online, dependendo do jackpot: fixas e progressivas. Nas slots de jackpot fixo, o jackpot é sempre o mesmo, enquanto nas slots progressivas o jackpot aumenta à medida que os jogadores continuam a apostar. Os jackpots das slots progressivas chegam a atingir prémios de vários milhares de euros.

O aumento da tecnologia e a grande concorrência levam os operadores a melhorar constantemente os gráficos e interação destes jogos. Este fator leva a uma maior variedade e qualidade da oferta de jogos de slots online. No caso do poker, as variantes mais procuradas pelos utilizadores do casino online são: Hold'Em, Caribbean, e Omaha. A popularidade do poker está relacionada não só com a perícia e estratégia que requer, mas também pelo gosto dos jogadores em realizar partidas contra outros internautas em qualquer parte do mundo. O casino ao vivo é outra das opções no casino online, e nesta variante os utilizadores podem interagir com um dealer humano, tornando a experiência de jogo ainda mais real. No casino ao vivo, os jogos decorrem em tempo real e o dealer disponibiliza toda a ajuda necessária. Este tipo de jogo, transmitido em qualidade HD, gera também mais confiança aos jogadores, devido à presença humana. Além disso, a possibilidade de conhecer e interagir com jogadores de todo o mundo é outra vantagem deste tipo de jogo.

No nosso país, as apostas desportivas são também muito procuradas nos websites de casino online, principalmente pelo futebol. O casino online tornou-se, por isso, uma das indústrias de jogos mais populares, tendo mesmo, atualmente, milhares de jogadores profissionais por tudo o mundo. Estes utilizadores têm no casino online a sua principal fonte de rendimento.

O futuro promissor do Casino Online em Portugal

Pela sua procura e desenvolvimento tecnológico e do acesso à Internet, acredita-se que o futuro dos casinos online em Portugal seja promissor. Os casinos online têm muito mais vantagens do que desvantagens e fornecem uma experiência de jogo muito semelhante aos casinos físicos. Por esse motivo, a tendência é de crescimento de número de utilizadores, tanto em género, como em idades. Hoje em dia e cada vez mais, os utilizadores preferem viver no mundo da tecnologia e, por isso, preferem jogar online em vez de o fazer em casinos terrestres.