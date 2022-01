Apple desafia os utilizadores para concurso de Fotografia macro “tirada no iPhone”

Tem um iPhone 13 Pro e 13 Pro Max? Se sim, saiba que a Apple anunciou hoje o "Shot on iPhone Challenge" de 2022. Este evento tem como missão desafiar os utilizadores a enviar fotos impressionantes tiradas com o modo macro do iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Se acha que tem talento, desafie-se então na fotografia macro.

O desafio começa hoje e vai até 16 de fevereiro de 2022. Os vencedores serão anunciados em abril.

Fotografia macro: O iPhone faz o fotografo?

Para participar, os utilizadores devem partilhar as suas fotos macro no Instagram, Twitter ou Weibo com as hashtags #ShotoniPhone e #iPhonemacrochallenge. Na legenda, os utilizadores devem anotar qual modelo usaram para captar a imagem. A Apple também está a aceitar inscrições por e-mail em shotoniphone@apple.com.

Os participantes podem enviar fotos macro não editadas diretamente da aplicação da câmara. Contudo, as fotos editadas pela aplicação Fotografias da Apple ou software de terceiros também serão aceites. Os participantes devem ter 18 anos de idade ou mais, e o desafio não está aberto a funcionários da Apple ou aos seus familiares.

Segundo a Apple, quando as inscrições terminarem, um painel de juízes especialistas analisará as fotos de todo o mundo e selecionará 10 inscrições vencedoras. As fotos vencedoras serão comemoradas no Newsroom da Apple, no site, na conta do Instagram, entre outros sítios.

A empresa de Cupertino também referiu que as fotos vencedoras podem aparecer nas campanhas digitais da empresa, como nas Apple Stores ou em outdoors publicitários.

Para tirar todo o potencial da fotografia macro que o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max possibilitam, não se esqueça de usar esse modo. Se tem dúvidas, veja aqui um guia prático sobre a app Câmara no seu iPhone.

Shot on iPhone Challenge