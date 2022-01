Existem muitos serviços VPN e hoje em dia pode ser algo confuso saber se vale a pena ou não a sua utilização, especialmente no streaming. Graças aos seus preços acessíveis, entre muitas funções, vamos poder desbloquear o Netflix e vários catálogos internacionais desta plataforma e outras.

Na verdade, uma VPN aporta várias categorias importantes para os utilizadores, seja na questão do anomimato seja na questão da segurança online. Aliado a tudo isto, existem algumas opções excelentes que oferecem ainda desempenho, preço, compatibilidade, e apoio ao cliente.

Velocidade da Internet com uma VPN

De forma constante, persiste o mito que o uso de uma VPN pode fazer cair drasticamente a nossa velocidade de Internet contratada.

Ora tal não podia estar mais longe da verdade. De facto, muitos dos serviços premium de VPN não só acompanham as velocidades como ainda oferecem toda a panóplia de encriptação e utilização de servidores diferentes que nos oculta o nosso IP (por motivos de segurança, por exemplo).

Evitado será dizer que existem serviços e serviços, e o que foi acima afirmado nem sempre se verifica, especialmente nos serviços gratuitos, mas mesmo em serviços premium. No fundo, o ponto aqui, serve para indicar que a grande maioria das VPNs no mercado já oferece boas velocidades, muitas vezes independentemente sem olhar à localização do servidor onde nos ligamos.

Streaming: todas as VPN desbloqueiam serviços como a Netflix?

Existem serviços VPN especializados em streaming e depois existe a Ivacy VPN. Porquê esta distinção? Porque a Ivacy possui servidores de streaming especializados para diferentes plataformas de conteúdo.

Normalmente, isso significa que não deverá ter problemas enquanto assiste aos seus filmes e programas favoritos, de outros catálogos de outros países, provavelmente mais completos que os do seu país de origem.

Em particular, a Ivacy VPN consegue desbloquear a Netflix US e outras seis bibliotecas. É certo que para muitos utilizadores, isso é mais do que suficiente, mas mesmo assim existem outros serviços que podem ser acedidos, independentemente da VPN utilizada como o BBC iPlayer, HBO Max, Disney+, entre muitos outros.

Posso utilizar uma VPN para download de torrents?

Esta tipologia de utilização da Internet, downloads e uploads via torrent é algo que os utilizadores devem considerar importante. Porquê? Porque este é um dos maiores meios de disseminação de software malicioso e vulnerabilidades ou comprometimento da nossa privacidade e segurança.

De novo, a Ivacy é uma VPN perfeitamente adequada para torrents. Permite, em poucas palavras, a ligação P2P em todos os seus servidores espalhados por todo o mundo.

No entanto, além das características supra mencionadasm a Ivacy VPN é segura, muito em parte graças à encriptação de grau militar e a uma rígida política de no-log. Isto é, não há forma de as nossas atividades P2P poderem ser relacionadas com a nossa conta.

Por outro lado, a funcionalidade Secure Download verifica automaticamente os ficheiros em busca de malware, proporcionando uma proteção extra.

Política de registo

Importante, aquando da decisão da aquisição do serviço de uma VPN devemos considerar SEMPRE um serviço com política de NO-LOG.

Em boa verdade, existem cada vez mais serviços online com esta função: não associar os dados do utilizador às suas atividades online enquanto utilizar o serviço de VPN. Também aqui, podemos dizer que a Ivacy VPN encaixa que nem uma luva pois na sua política não guarda quaisquer registos.

Na verdade, a referida VPN apenas guarda o nosso endereço de correio eletrónico e os dados de pagamento. Segundo a própria, não existe forma de a ligar a qualquer uma das nossas atividades online e melhor, como suporta pagamentos anónimos, é possível não deixar qualquer rasto.

Que VPN utilizar para streaming ou outras necessidades?

Evitado será dizer que existem MUITAS VPNs no mercado e, especialmente, nesta altura.

É certo, podemos enumerar uma considerável lista de VPN mas desta vez recomendamos, como fazemos para outras, uma VPN eficaz como a Ivacy VPN, capaz de cumprir com o previamente descrito

Mas, ao recomendar esta o que a distingue? Vejamos abaixo:

Ivacy VPN é sinónimo de Segurança e anonimato?

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa.

Pontos fortes oferecidos pela Ivacy VPN

Em primeiro, podemos dizer que a Ivacy VPN traz um alargado conjunto de vantagens como:

Proteção contra malwares,

Protocolos avançados IPsec & IKEV,

Funcionalidade Smart Connect,

Largura de banda ilimitada,

Criptografia de Grau Militar 256-Bit,

Sem Política de Registos de Navegação (no-log),

Internet Kill Switch,

Downloads a alta velocidade,

3500+ Servidores em mais de 100 localizações,

Suporte a P2P,

Dedicada à aplicação Kodi,

10 Dispositivos ligados em simultâneo,

Compatível com Firefox, Chrome, Windows, Android, iOS, MacOS, Linux, etc,

Plano a 5 anos muito atrativo.

Não obstante, para quem ainda tiver dúvidas, poderá consultar a opinião de outros utilizadores uma vez que esta VPN está aberta ao escrutínio constante e público de todos os utilizadores.

Logo, à boa maneira transparente, podemos consultar todas as mais de 1500 reviews no famoso Trustpilot, a página de opiniões da Ivacy VPN.

Aceder à Netflix USA, Disney+ e mais

Sem dúvida, com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países.

Conforme é referido na página do serviço, a este nível, a Ivacy oferece tudo o que possa precisar, uma vez que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

EUA,

França,

Japão,

Reino Unido,

Alemanha

Canadá,

Espanha,

Itália,

Portugal,

Dinamarca,

Holanda,

Bélgica,

Roménia,

México,

Suécia,

Noruega.

Segundo a empresa, a Ivacy é uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering. No entanto, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Por outro lado, é também uma solução prática para proteger todos os nossos dispositivos, com tecnologia Split Tunneling para proteger o seu tráfego na Internet contra hackers. Por último, a aplicação dedicada Kodi está disponível em todos os sistemas operativos, desde o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

Até 10 dispositivos ligados por €1,76/mês

Os preços são sempre assunto sensível. Contudo, neste caso, vão ser a menor das preocupações, pois as promoções lançadas pela IVACY VPN fazem toda a diferença.

Ora vejamos:

Por último, é importante mencionar que existem várias plataformas de pagamento como Paypal, Visa, Bitpay, Mastercard, Alipay, entre muitos outros. Fique a conhecer tudo, aqui.