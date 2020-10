User Experience da Playstation 5 revelado em novo vídeo

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… o relógio não para e a cada segundo que passa, a hora do lançamento da Playstation 5 aproxima-se.

E à medida que se aproxima a data, a Sony Playstation tem vindo a revelar inúmeras novidades sobre a consola (ver aqui, aqui ou aqui). A mais recente foi sobre o User Experience.

A Sony Playstation revelou recentemente um novo vídeo sobre a Playstation 5. Desta feita, o foco do vídeo é o user interface da consola, mostrando um pouco como é simples o processo de alternar entre jogos e partilhar experiências na nova consola.

Este vídeo é apresentado inicialmente por Hideaki Nishino, responsável (entre outras áreas) pelo design do User Experience da consola que depois passa a palavra para Sid Shuman, Senior Director, da Sony Content Communications.

No vídeo, Sid inicia a sessão, pois a Playstation 5 estava em modo Rest e, mesmo tendo de fazer Login na Playstation Network, a consola sabia que ele a tinha pausado numa sessão do jogo SackBoy: A Big Adventure (conforme podem ver no vídeo, o jogo encontra-se ainda em segundo plano no ambiente da consola).

Control Center

Ao entrar no sistema, o sistema coloca-se de imediato no Control Center da Playstation 5, e com um simples click, poderíamos retomar o jogo sem demoras.

O Control Center pode ser acedido com um toque no botão Playstation e será o ponto central da consola, pois permite aceder a praticamente todos os sistemas existentes (ver quem está online, verificar os controladores ligados, listas de amigos,…).

Cards (ou Cartões)

Um dos pontos fundamentais do funcionamento da Playstation 5, serão precisamente estes Cards (em português Cartões), que são interfaces de interação rápida com jogos (e não só) de forma variada e clara. Seguem alguns dos exemplos de Cartões que Sid mostrou:

Official News

Por exemplo, Sid mostrou-nos na sua Playstation 5, o Cartão de Official News, que permite aceder a Stories lançadas desde o nosso último Log Out (neste caso entrou em modo descanso).

Media Recently Created

Outro Cartão identificado foi a de elementos Media recentemente adicionados pelo Sid. Parece que antes de sair da sessão ele tinha tirado uma Screenshot (através do Create Button do DualSense Controller) e aqui ficou a indicação disso mesmo.

Activities

Sid identificou esta opção, ou Cartão, como sendo um dos mais poderosos da consola: Activities (Atividades). Esta aba é responsável por, nas palavras de Sid Shuman, “remover barreiras à jogabilidade“. Por exemplo, com um toque no Playstation Button, Sid voltou a jogar SackBoy.

Ao clicar novamente no Playstation Button, Sid retornou ao Control Center e aí é-lhe mostrado um conjunto de atividades relacionadas com o jogo que ele pode executar (algumas sugeridas pelo sistema, que ele próprio desconhecia). Ao clicar em cada uma dessas atividades, ele pode rapidamente saber mais sobre os seus objetivos e requisitos. Faz inclusive uma previsão do tempo que demora a completar.

Consoante o jogo, existem Activities que permitem o salto de imediato para o local do jogo onde ela decorre. Com isto, a Playstation 5 adquire uma capacidade ímpar de centralizar a sua atenção nos jogos e de permitir aos jogadores ainda mais imersão.

Por outro lado, algumas Activities fornecem aquilo a que a Sony chama de Official Game Help, que é, como o nome indica, um conjunto de ajudas e dicas aos jogadores, sem terem de ir à Web ou a outro local à procura. No entanto, este sistema será um benefício disponível apenas para utilizadores do Playstation Plus e para alguns jogos da PS5. Interessante o facto de podermos assistir aos vídeos das dicas enquanto jogamos, o que quer dizer que podemos seguir as indicações em tempo real.

Interações com outros jogadores durante o jogo

Enquanto jogava SackBoy, Sid demonstrou ainda como interagir com amigos online, enquanto jogava, via Interactive Notification (Notificação Interativa).

Uma vez que o DualSense tem microfone incorporado, pode-se falar de imediato.

Parties

Foi ainda revelado por Sid o acesso a Parties a que pertencemos e que, tal como ele refere, são agora grupos persistentes e que podem ser acedidos a qualquer momento.

O exemplo que ele revela, mostra-nos um amigo dele a partilhar o seu ecrã na sua Playstation 5 e, enquanto joga o seu jogo, Sid vê a partilha do amigo.

É algo bastante interessante que permite estarmos a jogar um determinado título e a assistir ao jogo de outro amigo nosso, num outro jogo qualquer.

Multiplayer online

Sid abordou ainda o jogo online na Playstation 5. No exemplo que ele deu, mostra-nos um amigo que já tinha começado a jogar Destruction AllStars e Sid decidiu entrar no jogo, através do Cartão respetivo no Control Center.

Modo Foto e vídeo

Após entrar em Destruction AllStars, Sid decidiu apenas tirar uma fotografia, que pode ser feito com o pressionar do Create Button do DualSense.

Sid referiu ainda que ao se tirar uma foto (ou vídeo), a mesma é tirada com uma resolução 4K e que pode ser rejeitada logo no momento.

Playstation 5 Home Screen

Este é o ecrã que os jogadores vão ver quando reiniciam a consola, ou então quando quiserem mudar de jogo.

Na Playstation 5, os jogos são apresentados em miniaturas 4K, com formato de cartões também, e que permitem um acesso rápido e consolidado às principais features e hubs de cada jogo. Cada cartão dará acesso a vídeos, imagens, Stories, DLCs e até mesmo a Activities de cada jogo (para as quais podemos saltar de imediato conforme vimos acima).

Os jogos PS4 também terão direito a esta forma de apresentação e de atalhos rápidos, tirando a parte das Activities, claro.

Uma opção disponível no Home Screen é a de Explore (Explorar) que, tal como o nome indica, permite explorar todos os jogos possuímos, e que seguimos. Será uma feature que, nos tempos imediatamente seguintes ao lançamento da Playstation 5, apenas estará disponível nos Estados Unidos.

Outra novidade presente é o facto da Playstation Store deixar de ser uma App e passar a estar integrada no sistema, sendo assim mais rápida a aceder e a usar.

“Navegar pela interface da Playstation 5, mudar de jogo e participar em jogos online acontecerá rapidamente, já que recriámos o software stack da consola de forma a proporcionar aos jogadores uma verdadeira experiência de próxima geração”, afirmou Hideaki. E acrescentou: “Achamos que quanto menos tempo os jogadores perderem a interagir com o sistema, mais tempo terão para aproveitar os seus jogos”.