O mundo mudou. Ajuntamentos, contacto social, e convívio passou a ser visto como prejudicial neste estado de pandemia. Assim, as regras sanitárias mandam haver distanciamento em todos os locais onde os serem humanos possam estar. O Google, com a experiência do trânsito, vai trazer para o Google Maps uma nova funcionalidade que nos indicará o quão ocupado um lugar está.

Esta nova funcionalidade poderá ajudar as pessoas a evitar irem para locais com muitas pessoas, colocando-se em risco. As regras são cada vez mais apertadas, algumas por decreto já!

Google Maps vai mostrar se está muita ou pouca gente nos locais

Um dos recursos mais úteis do Google Maps, especialmente na era do distanciamento social, é a capacidade de saber o quão ocupado um restaurante ou outro negócio está antes de lá chegarmos. Assim, em breve o Google Maps será capaz de mostrar o nível de ocupação de um lugar diretamente na visualização do mapa.

Conforme sabemos e usamos, desde há muito tempo que o Google Maps oferece indicadores de ocupação, a capacidade de saber aproximadamente quantas pessoas estão num determinado lugar. Além disso, podemos mesmo comparar por dias e horas para perceber quando tem mais visitas. Contudo, como está agora, temos sempre de clicar no estabelecimento e abrir mais informação relacionada com a escolha.

Assim, a Google no evento Search On, deixou novidades quanto a alguns novos recursos da Pesquisa Google e produtos relacionados, como o Assistente e o Google Maps. Durante o evento, Prabhakar Raghavan, chefe de Pesquisa e Assistente do Google, partilhou que os indicadores de ocupação estarão visíveis diretamente no mapa.

Numa demonstração simulada, o Google Maps colocará indicadores como “Mais ocupado do que o normal” e “Tão ocupado quanto possível” sob os nomes dos locais. Isso deve ajudar a tornar mais fácil ver quais lugares talvez evitem ao tentar manter o distanciamento social apropriado, ou mesmo apenas para sentar numa mesa mais rápido.

Além disso, isso pode ser útil para ter uma ideia de quão ocupada é uma área mais ampla, em vez de apenas a visão estreita de lugares individuais. Nesse sentido, o Maps no Android e iOS será capaz de mostrar o quão ocupado um lugar está quando estivermos a navegar para aquele local.

E quando esta funcionalidade chegará aos dispositivos?

Não há a mínima dúvida que é uma mais-valia nos tempos que estamos a viver. Os números dos contágios são assustadores e há que ter alguma vigilância proativa. Os responsáveis responderam que estes indicadores estarão em breve disponíveis, mas não avançaram com nenhuma data.

