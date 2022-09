Últimas notas de FIFA 23 reveladas rumo ao lançamento

O dia F, de FIFA aproxima-se a passos largos, o que é o mesmo que dizer que todos os milhares de fãs que esperam e anseiam pelo regresso do seu jogo preferido, estão prestes a ver a sua espera chegar ao fim.

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui, aqui ou aqui) a EA Sports tem vindo a revelar as notas dos principais intervenientes de FIFA 23. Venham conhecer mais algumas...

FIFA 23 encontra-se prestes a ver a luz do dia, faltando menos de 2 semanas para tal. Para os milhares de fãs que esperam e desesperam pela chegada do dia 30, a EA Sports tem vindo a revelar as notas dos principais craques em jogo.

Venham ver as mais recentes que incluem os Melhores Dribladores ou os Mais Rápidos entre outros.

Melhores Dribladores

Muitas vezes, estes são os jogadores que desiquilibram uma partida a favor da sua equipa. Os melhores dribladores de FIFA 23, já são conhecidos e entre eles encontram-se dois portugueses.

Venham ver quais...

Melhores no Passe

A precisão do passe é um dos pontos mais importantes no futebol moderno, quer seja real, quer seja virtual e alguns executantes são perfeitamente impressionantes neste capitulo.

São os casos de De Bruyne, Kevin, Kroos ou mais 3 portugueses que se podem encontrar na lista dos Melhores no Passe de FIFA 23.

Mais Rápidos

Por outro lado, a rapidez é essencial para se conseguir bater defesas e apanhar desprevenidos os adversários e existem jogadores que parecem verdadeiros TGV.

FIFA 23 não se esqueceu deles e, apesar de no Top 20 não existir nenhum português, existe um jogador a atuar em Portugal.

Pérolas Escondidas

Nos tempos que correm, todos os Agentes, Empresários e Treinadores procuram desesperadamente pelos próximos Ronaldos, Messis e afins. E verdade seja dita, existem muitos jogadores que já apresentam um potencial bastante interessante.

FIFA 23 não se esqueceu dessas pérolas escondidas e apresenta-nos alguns dos mais interessantes, onde pontua um português.

FIFA 23 acelera para o seu lançamento a 30 de Setembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.

Podem ver e rever todas as notas dos jogadores de FIFA 23 aqui.