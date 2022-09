Copywriting – a arte de escrever e a sua importância para o marketing

Criar ligação com os consumidores ou com um público-alvo requer técnica, prática e empatia e a escrita tem um papel fundamental neste processo, falamos do Copywriting. O Copywriter é a pessoa (ou equipa de pessoas) que produz textos persuasivos e com intuito de venda para serem inseridos em conteúdos de e-mail, sites, catálogos, newsletters, entre outros.

O Copywriting surge assim como uma arte de bem escrever com uma elevada importância na comunicação de uma empresa, seja em meio digital ou físico.

O que é o Copywriting?

Definir o Copywriting é falar sobre a forma como uma empresa/entidade deve comunicar de forma escrita com os seus consumidores ou público-alvo, com o objetivo máximo de vender, seja um produto, uma ideia ou um serviço.

O conteúdo do texto deve ser de tal forma persuasivo que leve o público a fazer a ação pretendida, seja ela comprar um produto, subscrever uma newsletter, um cartão de fidelização, seja deixar um comentário numa publicação numa rede social…

Portanto, falar em marketing é também falar em copywriting e existem técnicas que fazem desta criação de conteúdos eficaz ou um verdadeiro fiasco.

Mas copywriting é publicidade?

Os conceitos e objetivos são diferentes, ainda que se possam confundir. A publicidade visa construir uma imagem da marca como um todo.

Podemos olhar para as campanhas populares do Lidl em Portugal. Na mais recente campanha em que destacavam a compra de um produto específico, o objetivo não era vender esse produto, era mostrar que o supermercado vende produtos de qualidade sem ser necessário ir a outro procurar mais barato, porque a qualidade não será a mesma.

Já diferente é quando essa marca está a promover um passatempo e quer levar as pessoas a participar. O conteúdo de texto, o chamado Copy, tem como foco levar a uma determinada ação.

E como se distinguem? De uma forma simples, as campanhas de publicidade normalmente não incluem frases em tom de urgência ou no imperativo, como “Compre já!”, “Aceita o desafio”, “Junta-te a nós”, “Receba todas as novidades”, “Não perca a oportunidade”... Estas são chaves associadas ao copywriting. Na publicidade o objetivo é mostrar onde uma marca é boa, onde faz a diferença no segmento, convida a conhecer a sua oferta.

A importância para o marketing

Quando introduzimos o conceito de marketing de conteúdo, há que olhar de outra forma. Aqui, o conceito está direcionado para o planeamento, organização e criação do conteúdo, para atingir os resultados da empresa para um determinado fim. Falamos das imagens, infográficos, SEO, entre muitos outros, onde o Copywriting está também integrado, sendo parte fundamental para a conversão.

É importante que o Copy não incorra de erros como texto fraco, com erros e de compreensão difícil. Mesmo que tenha estes erros a entidade e empresa é essencial que tenham credibilidade perante o público-alvo. É por isso importante conhecer o público e a melhor forma de “vender” um produto a esse público, já que para vender o mesmo produto, a forma de comunicar possa ser completamente diferente de nicho para nicho.

O fator psicológico é também muito importante na escrita de um conteúdo de copywriting. Conceitos como afinidade, aprovação social, compromisso são gatilhos a ter em conta. Não esquecendo o conceito da escassez. Melhor exemplo disso é a recente venda de bilhetes para o concerto do Coldplay, onde milhares de pessoas, dos mais fãs aos menos fãs, todos quiseram garantir o seu bilhete, muito por causa da ideia de escassez criada pelo anúncio de apenas uma data para o concerto.