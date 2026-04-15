PTisp reforça infraestrutura com entrada no novo Data Center LS2 da Equinix em Lisboa

A PTisp anunciou a sua entrada no novo Datacenter LS2 da Equinix, em Lisboa, tornando-se na primeira empresa a operar nesta infraestrutura.

O movimento reforça a aposta da empresa portuguesa na inovação e na expansão da sua capacidade tecnológica, num momento em que Portugal procura afirmar-se como hub digital internacional.

O novo data center LS2, recentemente inaugurado em Lisboa, representa um investimento inicial de cerca de 50 milhões de euros. A infraestrutura disponibiliza 2.050 m² de espaço de colocation e uma capacidade inicial para 625 racks, reforçando a oferta existente do LS1.

A PTisp assume um papel pioneiro ao ser a primeira empresa a integrar esta infraestrutura. Segundo Nuno Matias, CEO da empresa e Country Manager da team.blue Portugal, esta entrada “consolida o papel de liderança na área dos serviços tecnológicos e da infraestrutura digital”.

Já Carlos Paulino destacou o potencial da capital portuguesa, referindo que Lisboa tem condições para se tornar um hub estratégico de atividade digital de alta densidade, reforçando a posição da Equinix no sul da Europa.

Infraestrutura mais robusta e menor latência

A presença da PTisp no LS2 permite tirar partido de uma infraestrutura de classe mundial, com melhorias significativas ao nível da conectividade e redução da latência.

Para Pedro Dias, CTO da empresa, este é “um marco decisivo na modernização da infraestrutura”, permitindo responder de forma mais rápida às exigências dos clientes e melhorar o desempenho global dos serviços.

Este investimento surge numa altura em que a procura por soluções cloud, hosting e infraestruturas resilientes continua a crescer, impulsionada pela transformação digital das empresas.

Lisboa reforça posição como hub digital global

A expansão da Equinix em Portugal tem vindo a atrair atenção internacional, com novos investimentos previstos para aumentar a capacidade instalada no país.

A localização estratégica de Lisboa posiciona-a como um ponto de ligação entre a Europa, as Américas e África, sendo cada vez mais relevante no ecossistema global de dados.

A entrada da PTisp no LS2 poderá também potenciar novas parcerias com operadores cloud e outros players tecnológicos, contribuindo para um ecossistema digital mais robusto, resiliente e escalável.

PTisp: mais de duas décadas a suportar o digital

Fundada em 2001, a PTisp conta com mais de 20 anos de experiência no mercado nacional de hosting e infraestrutura digital. Integrada no grupo team.blue, a empresa disponibiliza soluções de alojamento, cloud e serviços geridos, com foco na fiabilidade, segurança e suporte técnico especializado.

Entre as principais áreas de atuação destacam-se:

Soluções de hosting para websites e aplicações críticas

Serviços cloud escaláveis e adaptados a arquiteturas modernas

PTisp.pro Managed solutions com monitorização 24/7 e suporte técnico premium

Com esta entrada no LS2, a empresa reforça a sua posição como parceiro estratégico para organizações que dependem de infraestruturas digitais robustas, numa altura em que a performance e a conectividade são fatores críticos para o crescimento dos negócios.

PTisp