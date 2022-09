FIFA 23: novos jogadores e respetivas notas revelados

A EA Sports continua a debitar a bom ritmo, as notas dos principais jogadores que iremos encontrar nos relvados de FIFA 23..

Desta feita, a Serie A tem destaque mas não é a única. Venham ver...

Tal como temos vindo aqui ou aqui a acompanhar, a EA Sports tem estado forte na comunicação dos craques que vão pisar os relvados virtuais de FIFA 23.

Agora, chegou a vez da Serie A italiana, da Ligue 1 francesa e dos jogadores com maior potencial para atingirem picos estratosféricos no decorrer da sua carreira. Vamos ver!

Serie A

A Serie A, que já foi considerada por muitos como a melhor liga de futebol do Mundo, tem vindo a perder algum protagonismo, em particular para a Liga Inglesa e Espanhola. No entanto, isso não quer dizer que não tenha craques de classe mundial.

Encabeçados pelo "nosso" Rafael Leão, venham conhecer as estrelas FIFA 23 da Serie A.

Ligue 1

É por muitos considerada como uma Liga mais pobre, ou um primo afastado dos principais e mais fortes campeonatos nacionais europeus.

Mas não se deixem enganar pois, além do PSG, onde pontuam algumas nossas caras bem familiares, existem muitas outras boas equipas e com muitos bons jogadores.

Ratings Career Mode Highest Potential

Existem jogadores que são extraterrestres. Disso já ninguém duvida, certo? No entanto existem muitos outros que também parecem não ser bem deste planeta, a avaliar pela qualidade do futebol que demonstram em campo.

De seguida, segue a categoria desses jogadores, que já são estrelas de brilho maior e que ainda podem aspirar a mais... muito mais! E se repararem bem, encontram lá duas caras bem conhecidas...

FIFA 23 acelera para o seu lançamento a 30 de Setembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.