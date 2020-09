The Waylanders mostra diferença entre Celtas e Época Medieval

Já por várias ocasiões (ver aqui ou aqui) falámos sobre The Waylanders, um jogo em desenvolvimento pelos nuestros hermanos Gato Salvage.

Recentemente, foram reveladas algumas preocupações da equipa do Gato Salvage Studios em distinguir ambas as épocas presentes em The Waylanders: Tempo dos Celtas e Época Medieval.

Este projeto, The Waylanders, que já se encontra em Early Access no Steam, apresenta mais que condimentos suficientes para se poder vir a considerar uma boa surpresa quando for lançado e as expetativas no seu redor são elevadas.

The Waylanders, é um RPG, cuja história irá levar o jogador numa viagem repleta de ação e magia por duas épocas diferentes, a Época dos Celtas e a Época Medieval. O jogo recebeu agora um novo trailer, revelando um pouco mais sobre as diferenças entre as duas épocas.

O quebrar do ciclo vida-morte

A história de The Waylanders tem início quando, durante uma cerimónia celta importante (encontro com os seus deuses, Tuatha de Danaan) algo de errado acontece e liberta o caos sobre a Terra, colocando humanos, lobisomens, goblins, druidas e muitas mais criaturas mitológicas em confronto.

No decorrer desse evento, o nosso personagem fica desligado do ciclo da vida e da morte que afeta todos os seres vivos, segundo a mitologia celta. Isto significa que ele (ou ela) não irão renascer depois de mortos.

No entanto, e com a ajuda de poderosas magias, o nosso personagem ganha também a possibilidade de fintar as barreiras do tempo, adquirindo assim, o poder de viajar no tempo.

A aventura do jogador leva-o a atravessar uma distância de mil anos entre os tempos celtas, decorrendo na região de Brigantia e, os tempos medievais passados na Galiza espanhola (zona de Santiago de Compostela).

Dois mundos separados por 1000 anos

Segundo a Gato Salvage, no decorrer do jogo, o jogador vai assistir às principais e mais marcantes diferenças entre ambas as épocas. As duas épocas serão distinguidas, por exemplo, pelo uso de paletes diferentes de cor (cores mais vivas para o período Celta e mais cinzentas para a época medieval), pelos edifícios de cada altura, pelas roupagens dos cidadãos e pelo armamento disponível para os soldados.

Por exemplo, durante o período Celta, as túnicas eram os equipamentos mais usados pelos combatentes enquanto no período medieval, os soldados usam armaduras.

Existem diferentes classes de soldados em The Waylanders, como o Warrior, Healer, Guardian, Rogue, Ranger ou Sorcerer.

Religião versus Magia

Outro aspeto importante e de real impacto no jogo, prende-se com a religião versus magia.

Com efeito, na Era Medieval, a Religião assumiu uma importância nuclear em tudo o que controlava a vida das pessoas. Era quase mais importante que os reis e reinados.

A magia, por outro lado, tão rica e tão abundante nos tempos Celtas, perdeu o seu espaço e foi relegada para um segundo plano, chegando mesmo a ser perseguida.

O Cristianismo, durante os tempos medievais, foi a religião predominante e Santiago Compostela surge como um ponto central em toda esta aventura, sendo uma das localizações do jogo.

Muralhas de pedra

Outra das grandes diferenças que serão imediatamente notadas, corresponde à forma como as aldeias e cidades são apresentadas durante ambos os períodos.

Na época medieval, a predominância era de aldeias feitas maioritariamente por construções de pedra, rodeadas por fortes muralhas defensivas também elas feitas de pedra.

Os Celtas, por outro lado, viviam em comunhão com a natureza, sendo as suas aldeias abertas ao meio ambiente.

The Waylanders está a ser cuidadosamente preparado de forma a que essas diferenças, altamente notórios e importantes, também sejam facilmente identificadas pelos jogadores.

O jogo foca ainda, o fenómeno que sucedeu com muitos locais sagrados e construções místicas celtas, de terem sido substituídos por edificações diferentes pelas nações invasoras como, por exemplo, os romanos.

Todas estas alterações ao longo dos séculos, tiveram um impacto fortíssimo na cultura celta e em todas as criaturas mágicas que a sua mitologia permitia.

Uma vez que a nossa personagem consegue fintar o desenrolar normal do ciclo vida-morte, isso significa que, com o passar dos anos, os seus companheiros Celtas morrem. No entanto, a Gato Salvage desenvolveu um sistema que permite, durante a Época Medieval, “ressuscitar” os nossos aliados.

No entanto, fica a questão… será que esses nossos aliados da Era Celta, ainda são o que eram quando ressurgirem na Época Medieval?

O jogo foi escrito por Emily Grace Buck (Escritora) e Mike Laidlaw (consultor), e os arranjos musicais estão a cargo de Inon Zur.

The Waylanders está previsto para o ano que vem, por alturas da primavera.