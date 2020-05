Sony poderá revelar o aspeto da PS5 já na próxima semana

A novela da PlayStation 5 e de tudo o que envolve o seu lançamento já leva muitos capítulos escritos. Está a ser, de facto, um parto difícil, dado que a empresa japonesa coloca grande expetativa de mercado nesta peça gaming. Contudo, segundo alguns rumores e congeminações de indícios, sugeriram que a Sony planeia revelar o design da PS5 no início de junho.

Portanto, o comando DualSense já foi apresentado, as especificações, algumas pelo menos, também já são conhecidas. Afinal, quando conhecemos o aspeto da consola?

Este é um ano estranho, diferente, complicado do ponto de vista tecnológico e muito atípico no que é o cumprir de rituais calendarizados. Tal facto poderá justificar este secretismo todo em volta da nova consola de jogos da Sony. No entanto, a longa espera que os fãs de PlayStation aguentaram pela revelação da PS5 pode finalmente estar a chegar ao fim.

Esta semana, a Sony atualizou a página de destino da PlayStation 5 no seu site, pela primeira vez, desde que o mergulho profundo na arquitetura do sistema foi transmitido em março. Conforme pode ser visto, algumas linhas de texto não são tão empolgantes por si só, mas todas as evidências parecem apontar para uma janela no início de junho, para a tão esperada revelação do design da consola de próxima geração e dos jogos primários atualmente em desenvolvimento.

Assim, agora podemos adicionar esta atualização à lista.

Tudo o que está mencionado acima já havia sido revelado pela Sony. No entanto, a empresa sabe que os fãs estão desesperados por notícias da PS5 e até algo tão pequeno quanto isso faz mexer a agulha.

Apesar de uma certa apatia, a verdade é que a Sony esteve mais discreta nas últimas semanas. Tal comportamento poderá dar a ideia de que um grande evento está a chegar. Por exemplo, há duas semanas, a Sony organizou um State of Play para o próximo jogo de PS4, Ghost of Tsushima, e está agora a tratar da transmissão para o The Last of Us Part II. Estes são os dois últimos jogos principais planeados para a PS4. Sim, faz sentido focar nestes títulos antes de passar para a PS5.

Contudo, há mais indícios quentes. As imagens da última edição da PlayStation Official Magazine começaram a aparecer no Twitter e 38 jogos para a nova consola estão listados. Infelizmente, todos os jogos já foram anunciados e não parece que a revista tenha recebido informações exclusivas sobre os lançamentos de próxima geração, mas, se a Sony tem uma revelação digital planeada para junho, é provável que vários desses jogos estejam presentes.

Portanto, todos estes rumores parecem apoiar a afirmação de Jeff Grubb de que a Sony tem algo planeado para a próxima semana. Para suportar mais estes indícios, há uma “quase certeza”.

Ora vejam estes Tweets que acabam de ser lançados: