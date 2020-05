Paradise Lost, a última história do Planeta Terra

A All in! Games revelou na semana passada o desenvolvimento de Paradise Lost, um título negro sobre o fim da Humanidade.

Mas também sobre esperança. Vamos ver o que já se sabe.

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos PolyAmorous, Paradise Lost é um jogo de mistério e aventura no qual um holocausto nuclear se abateu sobre o planeta, às mãos dos Nazis.

Num passado alternativo, a 2ª Grande Guerra Mundial faz 20 anos, mas o Nazismo não chegou a ser eliminado na totalidade! Agora, passados 20 anos, o poderio nazi ergueu-se das cinzas do Third Reich e atacou novamente.

A história decorre na Polónia, país completamente destruído pelo repentino ataque nuclear nazi. O jogador controla um rapazinho polaco de 12 anos, sobrevivente ao holocausto nuclear que se seguiu após o lançamento das bombas.

Enquanto vagueia pela terra destruída, descobre um velho e misterioso bunker Nazi e assim começa o jogo.

Que mistérios estarão escondidos no bunker, em Paradise Lost?

Ao percorrer esta terra desolada sob a perspetiva de um rapazinho de 12 anos, o jogador vai poder ver o mundo de uma forma diferente. Assim como os seus objetivos serão também diferentes se de um adulto se tratasse.

Vamos poder explorar um estranho mundo subterrâneo repleto de tecnologia misturada com inúmeras sugestões de folclore e mitologia Eslava. Paradise Lost

À medida que avança cada vez mais fundo no bunker, este pequeno rapaz vai-se afundar cada vez no passado dos habitantes do bunker, descobrindo a verdade sobre o que ali se passou.

E à medida que vai descobrindo sobre o passado do bunker, vai também encontrando novas formas de sobreviver ao presente.

Paradise Lost será lançado para PC em 2020, ainda sem data concreta.