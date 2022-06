Questão: Qual é o melhor equipamento para jogar?

Longe vai o tempo em que os computadores fixos e as primeiras consolas eram as únicas plataformas para jogar videojogos. Atualmente as pessoas têm ao dispor vários outros dispositivos para as suas aventuras, como uma panóplia de computadores portáteis, smartphones, tablets e uma variedade imensa de opções ao nível das consolas.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga qual é o melhor equipamento para jogar. Participe!

Qual é o melhor equipamento para jogar?

Quando falamos em jogos eletrónicos, associamos quase sempre a pessoas a jogarem nos seus computadores ou nas suas consolas, com os típicos headphones gaming com microfone e as características cores fortes e néon, como as RGB. E não podemos esquecer também os produtos mais excêntricos como esta cama gaming que vos vai pôr a jogar mal acordem.

Mas para além dos computadores, os smartphones e tablets estão cada vez mais a ser usados para estes fins. E, para comprovar isso mesmo, bastar vermos alguma criança ou jovem, uma vez que são as faixas etárias que acabam por mais usar estes dispositivos para jogarem. Sobre isso, um recente estudo divulgado no final do mês passado revelou que os jogadores gastam muito mais nos smartphones do que em consolas e PCs.

Em novembro de 2019 questionámos os nossos leitores sobre este mesmo tema, e a maioria, com 53% dos votos, disse que o melhor equipamento para jogar era o Desktop, seguido pela Consola (35%) e do Computador Portátil (7%). Por fim, 2% dos leitores votaram na opção Smartphone e apenas 1% escolheu o Tablet.

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga qual é para si o melhor equipamento para jogar videojogos. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual o melhor equipamento para jogar? Desktop (59%)

Consola (34%)

Computador Portátil (3%)

Smartphone (2%)

Tablet (1%)

Outro (1%) Total Votos: 760 Loading ... Loading ...

