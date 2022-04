Atenção gamers: chegou a cama que vos vai pôr a jogar mal acordem

Todos nós com gosto pela tecnologia, temos, uns mais do que outros, também um interesse pelo mundo dos videojogos. Mas há quem seja verdadeiramente viciado e até faça disso a sua vida profissional.

Assim, se for o seu caso, então agora há boas notícias para si, pois a empresa japonesa Bauhutte lançou recentemente uma nova cama gaming que vai colocar o jogador em ação mal acorde. Vamos conhecer melhor este novo produto.

Chegou a cama que o coloca a jogar mal acorde

Há pouco mais de dois anos, demos a conhecer uma cama para gamers que nascia pelas mãos da empresa japonesa Bauhutte. O produto teve uma reação acalorada por parte dos utilizadores, uma vez que se tratava de algo diferente, original e até útil nalguns casos.

Mas a marca aprimorou o seu conceito e agora lançou para o público japonês uma nova cama, designada Electric Gaming Bed BGB-100FA. Este produto destina-se aos jogadores que querem jogar durante o dia inteiro deitados nas suas camas, logo desde que acordem.

A cama traz um comando com fios para que o utilizador possa ajustar todos os ângulos, seja da parte do encosto, como também a zona das pernas. No fundo trata-se de uma cama articulada, semelhante às usadas para fins terapêuticos e/ou doentes com problemas de mobilidade que se encontram acamados. Mas o objetivo, neste caso, é bem diferente.

Ao contrário da versão lançada em 2020, a BGB-100FA parece ser bem mais confortável. Os utilizadores podem ajustar o encosto até 60º e o apoio das pernas até 35º.

No conjunto completo do equipamento, o jogador tem à disposição várias utilidades, como uma mesa com diversos recursos onde pode gerir os monitores e tablets, locais para armazenamento de jogos e comidas, e até um mini frigorífico faz parte do cenário. Para além disso, é ainda possível adicionar outras peças à cama.

Segundo a Bauhutte, a cama mede 94 x 199 x 13,8 a 28,5 cm (largura x profundidade x altura), e pesa 37,9 kg, sendo que suporta até 200 kg de peso do utilizador. No Japão, a BGB-100FA está a um preço de 57.000 ienes, cerca de 422 euros. O conjunto não inclui o colchão, o qual custará pouco mais de 620 euros.

Comprava uma cama destas?