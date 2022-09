Preocupações ambientais chegam a Minecraft

Minecraft, o multifacetado jogo dos Mojang Studios tem vindo, ao longo dos anos, a apresentar uma tremenda capacidade de se reinventar, tanto na própria jogabilidade como noutros aspetos mais diversificados.

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui, aqui ou aqui), são vários os exemplos de atividade e iniciativas que o jogo tem mantido ao longo do tempo. E parece que o ritmo não vai baixar.

Como já por várias ocasiões referimos nos nossos artigos, os videojogos, além de produtos de lazer e entretenimento também podem perfeitamente ter um papel mais importante noutros aspetos da atualidade.

Por exemplo, quando bem implementados, os jogos podem ser transmissores de mensagens, ideias, conceitos, recomendações,... sobre temas importantes do quotidiano de cada um, ou da sociedade.

E é precisamente isso que Minecraft viu recentemente chegar.

Frozen Planet II no Minecraft

Após o lançamento do Frozen Planet II, o documentário dedicado às zonas de gelo da Terra e ao efeito do aquecimento global no planeta, acaba de chegar, através da Microsoft, e em parceria com a BBC Earth, ao mundo virtual do Minecraft.

Ao longo das próximas semanas, vão ser divulgados cinco novos mundos no Minecraft: Education Edition, disponíveis de forma gratuita e em 29 línguas. Minecraft irá ajudar os professores a educar, de forma criativa, os estudantes sobre os efeitos do aquecimento global e das suas consequências no mundo – desde a oportunidade de vivenciar perspectivas únicas de animais como um pinguim ou um urso polar, até ao papel de um investigador da natureza ao documentar o comportamento animal e o estudo ambiental.

O primeiro dos cinco mundos gratuitos do Frozen Planet II já está disponível para download através do Minecraft Marketplace para os jogadores do Minecraft: Bedrock Edition e para os utilizadores do Minecraft: Education Edition. O documentário Frozen Planet II já está em exibição no BBC One e está disponível para transmissão via BBC iPlayer.