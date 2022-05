Angry Birds vão também fazer parte do jogo Minecraft

O jogo Angry Birds foi um dos mais populares para os dispositivos móveis, tendo-se tornado numa das aplicações mais transferidas e instaladas, especialmente nos smartphones. Agora, o jogo não tem tanta popularidade como outrora, mas tal não significa que não esteja ainda bem ativo para outros projetos.

Assim, as mais recentes informações indicam que os famosos pássaros da criadora Rovio vão também agora ser uma nova expansão do jogo Minecraft.

Minecraft recebe expansão do Angry Birds

Se gosta de jogar Minecraft e também é fã do jogo Angry Birds, então trazemos agora boas notícias para si. O jogo dos pássaros zangados, lançado a 10 de dezembro de 2019 para dispositivos móveis, vai agora ser integrado no ambiente do Minecraft.

A novidade foi revelada pelo site oficial do Minecraft e vai acontecer através de um DLC, ou seja uma nova expansão que o jogo dos blocos vai receber, baseada no título da criadora finlandesa Rovio Entertainment.

Este novo pacote de conteúdos foi desenvolvido pela Oreville Studios, uma empresa especializada na criação de itens para o marketplace do Minecraft. E na nova aventura, os jogadores vão ter como missão o resgate dos amigos do pássaro principal designado de RED que, uma vez mais, se tornaram reféns pelas mãos dos Bad Piggies, os porcos maus do jogo.

Veja o vídeo da promoção da expansão do Angry Birds para o Minecraft:

A atual criadora do DLC diz que o pacote terá muitas novidades, entre elas novas personagens, missões e áreas diferentes prontas a ser exploradas. Trata-se de uma expansão com foco na ação e na aventura, mas que também irá trazer algumas mecânicas já conhecidas para todos aqueles que jogaram Angry Birds anteriormente.

O conteúdo dos pássaros coloridos e zangados já está disponível no marketplace do Minecraft e tem um custo de 1.340 Minecoins, cerca de 10 euros.