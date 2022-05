Meia Maratona Douro Vinhateiro: temos 5 vouchers para oferecer

Com o aproximar da grande corrida do Douro Vinhateiro, temos para oferecer hoje 5 vouchers. Durante o dia de hoje, terá a possibilidade de se inscrever e amanhã ficará a saber se ganhou o seu bilhete de acesso à Meia Maratona Douro Vinhateiro, aquela que é a mais bela corrida do mundo.

Boa sorte!

Perseguindo o roteiro Running Wonders, a longa “maratona” começa em pleno coração do Vale do Douro, com a realização d´A Mais Bela Corrida Do Mundo, a EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro. Este maravilhoso espaço de terra está integrado na Primeira Região Demarcada do Mundo, pela mão de Marquês de Pombal, que em 1756 criou a Companhia das Vinhas de Alto Douro e encontra na afamada D. Antónia Ferreirinha uma das mais engrandecidas mulheres da nossa história nacional.

Como palco da prova existe uma indescritível paisagem, de extrema beleza, a quem chamam de Jardins Suspensos devido aos seus gigantescos socalcos esculpidos no xisto das montanhas durienses. É de tal forma uma Região fascinante que foi reconhecida pela UNESCO como Património da Humanidade em 2001.

O Rio Douro, as vinhas que o ladeiam e as vistas dos inenarráveis miradouros locais deixam sem ar as almas que procuram felicidade. Reconhecida como A Mais Bela Corrida Do Mundo, reúne todas as condições para, ano após ano, se continuar a afirmar como uma das mais emblemáticas corridas a nível mundial, com data marcada para 29 de maio de 2022, em Peso da Régua.

Venha correr com o Pplware: Ganhe uma das 5 inscrições