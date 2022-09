Começa sábado! Gás natural e eletricidade mais caros…saiba quanto

Está preparado para os aumentos do gás natural e eletricidade? Inflação, recessão com perda de poder de compra, são alguns dos assuntos que assustam os portugueses, pois o cenário não é animador. No segmento do gás e eletricidade os valores vão disparar já a partir do dia 1 de outubro (sábado).

Fique a perceber quais os principais aumentos de preços do gás natural e da eletricidade para os clientes domésticos.

O JN publicou recentemente um artigo onde apresenta as principais subidas de valor ao nível do gás e eletricidade para vários comercializadores. Segundo contas feitas pelo jornal, em alguns casos, os aumentos vão pesar quase mais 40 euros na fatura mensal.

Aumentos do Gás natural

EDP: o gás natural vai subir, em média, mais 30 euros mensais , acrescidos de cinco a sete euros de taxas e impostos;

Os novos preços vão estar em vigor durante três meses, e não durante um ano, como habitual, estando sujeitos a revisões em alta ou em baixa, no final daquele período.

Galp: a subida da fatura do gás natural rondará os oito euros, para o escalão mais representativo de clientes

A Galp tinha atualizado o preço do gás natural em 1 de julho, com um aumento de cerca de 3,60 euros para o escalão mais representativo.

Goldenergy: aumentos de 10 euros

Eletricidade

Ao nível da eletricidade, a EDP Comercial descartou "mais alterações até ao final do ano no preço da eletricidade", a menos que haja "situações excecionais no decorrer dos próximos meses". A Endesa comprometeu-se a manter os preços contratuais até dezembro e a cumprir os compromissos estabelecidos no mecanismo ibérico. A Iberdrola também não anunciou aumentos.

De relembrar que o Governo aprovou uma medida que permite o regresso ao mercado regulado de gás natural dos consumidores no mercado liberalizado, tal como já acontecia no caso da eletricidade. O mercado regulado oferece tarifas mais baratas, mas a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) já anunciou que vai aumentar o preço.

No caso da eletricidade, os clientes no mercado regulado vão passar a pagar mais cinco euros por megawatt-hora (MWh), equivalente a uma subida média de 3% na fatura mensal.