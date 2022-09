O mundo continua numa espiral de humor... negro! A guerra continua, ora no ar, no espaço, em terra, no mar... agora no fundo do mar... e havemos de combater em solo lunar, se lá chegarmos, claro! Fora isso, só temos uma salada de frutas de boa disposição. Os espanhóis querem fechar as torneiras dos maiores rios que atravessam Portugal, chove pouco, não há gás na botija e a malta tem dinheiro na carteira, 125 paus para o que der e vier. Fala-se num novo aeroporto, num TGV à moda tuga e a nossa seleção foi de vela!

Por falar em seleção, este meme foi do melhor em termos de oportunismo humorístico. Venham ver o que temos hoje para servir.



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v766 [17MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

No metro em hora de ponta diz uma senhora a um cavalheiro:

- Oiça lá, importasse de afastar do meu rabo essa coisa volumosa? É que já chateia...

- Isto não é o que está a pensar. É o meu ordenado em notas, que está enrolado no meu bolso.

- Então o senhor deve ser um empregado exemplar....

- Porquê?

- Porque desde que estou aqui, já senti três aumentos salariais!!!

Dois técnicos do gás estavam a verificar os contadores de toda uma rua.

Mal terminam a última casa, um deles diz ao outro:

- Corrida até à carrinha!

Nisto, desatam os dois a correr pela rua acima a ver quem chegava mais depressa à carrinha.

Quando chegam, começam-se a rir, olham para trás e vêem uma mulher encharcada e encoberta numa toalha de banho a arfar.

Diz um dos homens para ela:

- Ui... Que se passa?

Diz ela, enquanto recupera o fôlego:

- Bem... Eu estava a sair do banho quando olhei pela janela... E como vi dois técnicos do gás a correr, achei melhor correr também...

Pergunta o repórter;

- Que idade é que o senhor tem?

Responde o velho:

- Noventa e oito anos.

O repórter:

- Com essa idade, não tem medo de morrer?

Diz o velho:

- Não! Todas as estatísticas dizem que, na minha idade, morre muito pouca gente…

O toino sortudo , a caminho de Fátima, pernoita na casa duma viúva.

A meio da noite ela chama-o e mostra-se toda nua!

O toino , com medo de pecar, foge rapidamente de casa e,

logo que a igreja abre, vai confessar-se.

O padre diz-lhe então:

- Vai para casa meu filho e, como penitência, comes 5 kg de favas.

- Sr. Padre, mas eu não sou nenhum cavalo.

- Mas és burro!

Primeiro comias a viúva e depois é que te vinhas confessar.

Um velho fazendeiro, do interior de Portugal, estava em casa a falar com um amigo de infância, quando passa por eles um menino a correr. E o fazendeiro diz-lhe:

- Diploma, diz à avó para trazer um cafézinho aqui p`ra nós!

E o amigo estranha:

- Mas que nome engraçado tem esse menino... é teu neto?

- É verdade, é meu neto! Chama-se assim, porque a minha filha esteve a estudar em Coimbra e ela veio da universidade com ele!!!

Um alentejano, de visita a Lisboa, entra num bar e senta-se ao balcão. Diz-lhe o barman:

- Queira desculpar, mas esse banco está ocupado.

E responde o Alentejano:

- Ah, sim?! E eu estou sentado em cima de quem?!

Uma garota vai confessar-se.

Ajoelha-se e fala ao Padre:

— Padre, preciso que o senhor me perdoe pelos meus pecados.

— Conte-me os seus pecados, minha filha!

— Sou noiva há três anos e vou-me casar na semana que vem.

Ontem, à tarde, encontrei um ex-colega de trabalho e ficamos conversando.

Depois, convidou-me para conhecer o apartamento dele. Então eu fui.

Terminamos na cama, senhor padre.

Sabe, é que sou tão volátil!

— Volúvel, minha filha!

— Antes de ontem encontrei um amigo, que não via há muitos meses.

Conversamos muito e fomos jantar.

Então ele levou-me para conhecer um motel novo, recém inaugurado.

Fui e terminamos na cama, Padre.

É que sou tão volátil!

— Volúvel, minha filha!

— No dia anterior, vi um amigo meu lá no shopping.

Fui falar com ele e, conversa vai, conversa vem, levou-me ao apartamento dele e terminamos na cama.

É que sou tão...! Como é mesmo a palavra, Padre?

— Pu#a, minha filha, Pu#a!

Vídeos

Imaginem que há quem faça vida disto e ganhe milhões

Sim, estes também fazem vida disto e dão apenas dores de cabeça

Os animais quando veem o ser humano como família

Esta missão vai ficar na história... conseguimos mirar num asteroide

Compilação de cenas doidas do planeta

Tempestade deixou assim um McLaren P1

Uma compilação de coisas que o mundo pariu

Alef Manga, o encantador de cães, Coritiba x céara

Trabalho de reportes também tem o seu K de radical

Imagens incríveis do furacão Ian

Camaleão faz rabula fantástica dos hipermercados

Imaginem que até um tubarão foi encontrado numa estrada alagada pelo furacão Ian

Deve ficar a doer não acham?

Atenção Putin... Primeira-Ministra da Estónia aprendeu a usar um lança-mísseis antitanque

Motociclista filmou homem em trotinete a mais de 100 km/h na Avenida Marginal em Oeiras

Urso com fome, não perde tempo e vai às compras

Tony Ann, um prodigioso pianista dá um concerto aos seu vizinhos

Jornalista usa preservativo no microfone... e está tudo bem!

Para quem gosta de rally com "pitada a mais de emoção"

Antigamente já era assim, tudo meio chanfrado? Eis a resposta!

