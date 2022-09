Fugas nos gasodutos Nord Stream equivalem a explosões de centenas de quilos de TNT

A Europa está a ser palco de uma guerra que vai além das fronteiras da Ucrânia. Sem um culpado ainda identificado, mas com acusações que apontam em várias direções, os gasodutos de Nord Stream foram alvo de quatro explosões nos últimos dias.

Agora, um relatório oficial da Suécia e da Dinamarca apresentado à ONU revela que as explosões submarinas equivalem a explosões de centenas de quilos de TNT.

Ainda não há um culpado para o ataque aos gasodutos Nord Stream

As quatro fugas que afetaram os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico foram causados ​​por explosões submarinas correspondentes a centenas de quilos de explosivos, revela um relatório sueco-dinamarquês desta sexta-feira, apresentado às Nações Unidas.

A magnitude das explosões foi medida em 2,3 e 2,1 na escala Richter, respetivamente, provavelmente correspondendo a uma carga explosiva de várias centenas de quilos de TNT

Depois de um pedido da Rússia, o Conselho de Segurança deve realizar uma reunião de emergência sobre as fugas ainda hoje. Para já, todas as informações disponíveis indicam que essas explosões foram resultado de um ato deliberado.

A mira está apontada para um ato de terrorismo por parte da Rússia como forma reveladora do poder do país face ao ocidente. Contudo, a Rússia acusa os Estados Unidos do ataque. Ambos negam responsabilidades.

Os países, no relatório, indicam ainda que "o possível impacto na vida marítima no Mar Báltico é preocupante, e o efeito climático provavelmente será muito substancial".

De recordar que as explosões aconteceram no início da semana, duas localizadas na zona económica exclusiva da Suécia e as outras duas na dinamarquesa, no Mar Báltico. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia à Alemanha, estão no centro das tensões geopolíticas, já que a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa como retaliação contra sanções ocidentais após a invasão à Ucrânia.

A Nord Stream não foi ainda capaz ainda de avaliar os danos provocados, uma vez que está à espera de "licenças oficiais necessárias" para o fazer. Além disso, o acesso só poderá ser feito, depois da pressão no gasoduto estabilizar e a fuga de gás parar. Isto só deverá acontecer no domingo, quando o gás esgotar.