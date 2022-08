Poderá ser esta a nova consola portátil para jogos da Logitech?

Há algumas semanas, a Logitech anunciou que estava a trabalhar no desenvolvimento de um novo equipamento portátil para jogos em parceria com a empresa chinesa Tencent. Nessa altura foi indicado que o produto iria suportar vários serviços de jogos na cloud, como o GeForce Now da Nvidia e o Xbox Cloud Gaming da Microsoft.

Até ao momento a marca com sede na Suíça ainda não revelou mais detalhes, no entanto recentemente um leak divulgou imagens que aparentam mostrar a possível consola portátil G Gaming Handheld da Logitech.

Leaks mostram a possível consola Logitech G Gaming Handheld

Depois da novidade dada pela Logitech, e que animou os gamers, agora o popular leaker Evan Blass partilhou na sua conta oficial da rede social Twitter algumas imagens daquela que pode então ser a consola/equipamento portátil G Gaming Handheld da marca.

Contudo, e como podemos ver pelo tweet que deixámos de seguida, parece que alguém não gostou desta revelação e reclamou os direitos de autor das imagens. Como tal, estas surgem agora com a indicação "Media not displayed".

No entanto, vários canais que divulgaram esta informação acabaram por recolher essas imagens e, portanto, estas já foram partilhadas por várias outras fontes.

Caso estas imagens se confirmem ser do equipamento da Logitech, então estamos perante uma consola portátil muito semelhante às que já existem no mercado. O equipamento conta com um ecrã de dimensões aceitáveis, onde se podem ver as apps do Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Google Chrome e YouTube. E também é possíver ver ícones para outros atalhos, como definições, mensagens, perfil, etc.

Tem ainda vários botões, como o ABXY, o home, um personalizado com a letra 'G', entre outros.

Portanto, o aspeto assemelha-se a outras consolas, como a recente Steam Deck da Valve, a Switch da Nintendo e outras marcas menos populares como a AYN Loki e a AOKZOE A1.

Até ao momento ainda não há informações acerca da data de lançamento nem do preço deste equipamento. Resta-nos aguardar para que a Logitech forneça mais novidades sobre esta consola de videojogos G Gaming Handheld.

