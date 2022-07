AOKZOE A1: a consola portátil de 8 polegadas e com processador AMD Ryzen 7 6800U

Cada vez mais trazemos notícias sobre as várias novidades que acontecem no segmento gaming. E já deu para perceber que, no que respeita às consolas de videojogos, este campo não é apenas preenchido pela PlayStation, Xbox e Nintendo, havendo então muitas outras marcas que começam a apostar no setor.

Prova disso mesmo é que recentemente foi anunciada a nova consola AOKZOE A1. O equipamento conta com um ecrã de 8 polegadas e é alimentado por um processador AMD Ryzen 7 6800U, sendo a primeira consola de videojogos portátil com este chip.

AOKZOE A1: a nova consola de videojogos com CPU AMD Ryzen 7 6800U

Recentemente a marca AOKZOE anunciou oficialmente a sua nova consola portátil com hardware característico de PC. O equipamento foi batizado de AOKZOE A1 e traz consigo um ecrã IPS de 8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1980.

Um dos pontos de destaque desta novidade é o processador AMD Ryzen 7 6800U fabricado num processo de 6 nm da taiwanesa TSMC, sendo então a primeira consola portátil a trazer este chip. Com este CPU da AMD, o equipamento de videojogos vai usufruir de 8 núcleos e 16 threads Zen 3+ com uma frequência base de 2,70 GHz e turbo de 4,70 GHz. O chip traz ainda uma iGPU, a potente AMD Radein 680M, que conta com 768 processadores Stream a 2,20 GHz.

O processador está disponível numa configuração de 16 GB/32GB de memória RAM LPDDR5 a 6400 MHz e ainda uma capacidade de 512 GB, 1 TB ou 2 TB de armazenamento interno.

No que respeita ao sistema operativo, este é o Windows 11 ou o SteamOS, à semelhança da consola Steam Deck da Valve. E para sobressair ainda mais o design gaming, a AOKZOE A1 traz um sistema de iluminação LED RGB, a qual o utilizador poderá configurar em vários modos.

Ao nível das dimensões, a AOKZOE A1 mede 285 x 125 x 21 mm e pesa 668 gramas na versão mais básica e 729 gramas na versão avançada.

A empresa disponibilizou vários outros detalhes, entre eles um vídeo onde mostra a consola a executar o jogo Monster Hunter: World, que poderá ver de seguida:

Espera-se que esta nova consola chegue ao mercado a partir do mês de setembro deste ano, altura em que saberemos mais informações, tais como o preço e a disponibilidade.

Pode ver mais detalhes da AOKZOE A1 aqui.