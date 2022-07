Gerir o software que temos instalado no Windows pode não ser um processo simples. A Microsoft procurou melhorar este processo com a sua loja de apps, mas ainda assim, os utilizadores preferem usar origens diversas para garantir as aplicações.

Uma ajuda importante surgiu com o winget da Microsoft, que gere todos os pacotes do Windows. Esta ferramenta dedicada à PowerShell ganhou agora uma novidade que a torna ainda mais interessante. É hora de descobrir o WingetUI e gerir o software no Windows de forma simples e rápida.

O propósito da Microsoft ao criar o winget foi muito claro. Numa simples shell da PowerShell conseguimos adicionar, atualizar ou remover qualquer software dentro do sistema da Microsoft. Este é para ser usado de forma simples e muito direta, sempre sem complicações.

A novidade agora é a criação de uma interface para esta ferramenta para a simplificar ainda mais, o WingetUI. Este não tem a mão da Microsoft, mas faz uso do que esta criou, para conseguir dar ainda mais aos utilizadores do Windows. Podem obter esta proposta diretamente do GitHub.

Com o WingetUI, os utilizadores do Windows podem consultar a lista de pacotes e fazer a instalação de uma ou mais, com um simples clique. Este processo decorre novamente de forma silenciosa, com o resultado final a ser o acesso às aplicações pretendidas.

Da mesma forma, o WingetUI permite aos utilizadores controlarem as suas atualizações na mesma interface. Estas surgem de forma direta, dando a cada um a possibilidade de ter as novas versões das suas apps sem terem de aceder a qualquer site ou interface de gestão adicional.

Por fim, e para um controlo ainda maior, o WingetUI permite que tenham acesso à lista de todas as apps presentes no Windows. Para além de poderem ser consultadas, estas podem também ser facilmente removidas nesta interface de acesso à ferramenta da Microsoft.

Testem o WingetUI e vejam como poderá ser usado para dar aos utilizadores o controlo total sobre o software presente no Windows. Para além do repositório da Microsoft usa ainda o Scoop como alternativa. E sim, se quiserem podem até remover o Edge, algo que se julgava quase impossível.