Steam Deck: Primeiros utilizadores queixam-se de problemas de ‘drift’

A nova consola da Valve chegou finalmente às mãos dos jogadores em todo o mundo. Esta é uma novidade muito ansiada no segmento gaming onde as expectativas quanto ao equipamento estão bastante elevadas.

No entanto há agora relatos de que os primeiros utilizadores se queixam de problemas de 'drift' na Steam Deck.

A Steam Deck chegou, mas há algumas queixas

A nova consola da Valve foi oficialmente anunciada no passado dia 25 de fevereiro e as primeiras unidades começaram a chegar a casa de quem as comprou no dia 28 de fevereiro. No entanto parece que ter uma das primeiras consolas pode representar alguma desvantagem, pois vários utilizadores estão a queixar-se de um problema de 'drift'.

Em concreto, as reclamações indicam que a personagem do jogo e/ou a câmara que mostra o cenário podem mover-se deliberadamente enquanto o jogador joga, sem que mexa nos botões. Tal como é possível imaginar, esta situação pode afetar e condicionar a experiência de jogo.

Muitas das queixas foram deixadas na plataforma Reddit, tal como vemos aqui, aqui e aqui.

De acordo com as várias reclamações, pode-se constatar que a maior parte dos utilizadores se queixa do joystick do lado direito como sendo o que apresenta os problemas.

Numa das publicações no Reddit, o utilizador partilhou um vídeo onde faz o teste nos botões da Steam Deck. E na maioria dos botões, os valores estão em "0, 0", mas, por sua vez, o joystick da direita exibe os valores de eixo X e Y de "1640, -4725".

Este não é um problema novo e já aconteceu a outras marcas bem mais populares. Relembramos que, por exemplo, há um ano foi instaurado um processo contra a Sony exatamente também devido aos problemas de 'drift' apresentado pelo comando DualSense.

Pode conhecer todos os pormenores, funcionalidades e especificações da nova consola Steam Deck da Valve na página oficial da mesma, aqui.