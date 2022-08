Está à espera do novo iPhone SE? Prepare-se para um regresso ao iPhone XR

O iPhone SE é já um "clássico" da Apple que tende a surgir de 2 em 2 anos e que traz aos consumidores uma máquina numa estrutura antiga, mas com novo hardware e claro, todas as novidades do iOS mais recente que esteja disponível para os smartphones da Apple.

Em março deste ano, a Apple apresentou o novo iPhone SE com SoC A15 Bionic, mas com design de 2017, em 2024 deverá lançar uma nova versão, finalmente com design renovado... inspirado no iPhone XR.

Novo iPhone SE, uma evolução do iPhone XR

A Apple apresentou este ano uma nova geração do iPhone SE, o seu smartphone mais acessível. Enquanto o iPhone SE 2022 manteve o mesmo design da geração anterior, que é baseada no iPhone 8, parece que as coisas irão finalmente mudar com a próxima geração. De acordo com o YouTuber Jon Prosser, o próximo iPhone SE terá o mesmo formato do iPhone XR... o que não é propriamente uma grande novidade.

Na verdade, já se falava no início do ano que a Apple iria reservar este estilo de smartphone para um futuro smartphone.

Finalmente, a Apple irá abandonar um design completamente desatualizado para uma máquina com desempenho de topo. É natural que as especificações gerais sejam mais modestas face à linha principal, mas ter um dispositivo com ecrã 16:9 e margens enormes, já não é bem aceite pela generalidade dos consumidores. Já para não falar na não inclusão de uma das mais seguras tecnologias de reconhecimento facial, o Face ID.

O atual iPhone SE tem um ecrã LCD de 4,7 polegadas e o iPhone XR já apresenta uma evolução em termos de tamanho, com um LCD de 6,1 polegadas. Também a bateria é significativamente maior entre um modelo e outro.

É natural que, em 2024, quando se espera que seja lançada a nova versão, o smartphone venha equipado com o mais recente processador da empresa desenvolvido para smartphones, tal como tem acontecido a cada nova geração. E o mesmo poderá acontecer com as câmaras fotográficas, que ainda que os sensores possam ser mantidos em relação ao XR original, deverá haver uma melhoria significativa em termos de software.

Ainda que a evolução seja natural, a verdade é que, a acontecer, a Apple deixará de ter como argumento o facto de ainda haver público a querer smartphones com ecrãs pequenos. Além de ir acabar com a versão mini da sua linha principal que será atualizada já no próximo dia 7 de setembro, este futuro e expectável iPhone SE de quarta geração de 2024 será substancialmente maior que o antecessor.