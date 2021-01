Já aqui tínhamos anunciado a Promoção de janeiro da Sony Playstation, que envolve alguns dos melhores jogos lançados para as suas consolas.

Agora chega a notícia que as subscrições dos serviços PlayStation Now e PlayStation Plus, também entram na promoção.

A Promoção de janeiro da Sony Playstation recebeu recentemente a inclusão dos serviços Playstation Now e Playstation Plus, naquela que será uma medida bastante interessante para todos os que adquiriram recentemente (quem sabe como prenda de Natal), uma nova consola Playstation 5 ou 4.

Dessa forma e até ao próximo dia 19 de janeiro, quem adquirir uma subscrição anual de um destes serviços (cada uma custa normalmente 59,99 €) poderão desfrutar do respetivo serviço durante não 12, mas durante 15 meses.

Entretanto, deixo-vos com o vídeo dos jogos de janeiro do Playstation Plus:

Playstation Plus Collection

Entretanto, nunca é demais relembrar, os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 terão ainda acesso a um conjunto de jogos icónicos desenvolvidos para a PlayStation 4, através da Playstation Plus Collection.

Tratam-se de títulos como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais disponíveis em Portugal desde o passado dia 19 de novembro. Em baixo a lista completa dos jogos que foram anunciados e fazem parte desta coleção:

Dos Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

A Promoção de janeiro já se encontrava a decorrer e entre os jogos de maior destaque, podem-se encontrar Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War Bundle Cross-Gen, FIFA 21 Beckham Edition, Borderlands 3, Destiny 2: Beyond Light, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Watch Dogs: Legion, Godfall, DOOM Eternal entre muitos outros e tal como podem ver aqui.

Recentemente novos jogos entraram na Promoção de janeiro, tais como Star Wars Jedi: Fallen Order, edição Deluxe de Assassin’s Creed Odyssey, Marvel’s Spider-Man, Dreams ou Predator: Hunting Grounds.