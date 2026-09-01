Remothered: Red Nun’s Legacy e o culminar duma trilogia de terror

A Stormind Games revelou a data de lançamento de Remothered: Red Nun's Legacy, o terceiro e último capítulo da série de survival horror.

O jogo chega a 27 de outubro ao PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X, precisamente a tempo do Halloween.

Neste novo capítulo, os jogadores acompanham Susan, uma mãe que parte em busca da filha desaparecida numa residência isolada junto ao Monte Etna, na Sicília. O que começa como uma missão de resgate rapidamente se transforma num pesadelo de salas escondidas, memórias reprimidas e perseguidores humanos determinados a impedir que Susan descubra a verdade.

A narrativa promete aprofundar as origens da misteriosa Red Nun, ao mesmo tempo que revela segredos ligados à própria família da protagonista. Grande parte da aventura decorre na villa, um cenário repleto de pistas, puzzles e passagens secretas que os jogadores terão de investigar para avançar.

Fugir nem sempre será suficiente

Red Nun's Legacy mantém a essência do survival horror clássico, colocando o jogador perante inimigos humanos que podem perseguir e matar Susan. Esconder-se e evitar confrontos continuará a ser essencial, mas desta vez existirão também novas formas de reagir.

Susan poderá utilizar armas corpo a corpo limitadas para afastar os perseguidores em momentos críticos. A aventura introduz ainda poderes de hipnose, incluindo capacidades de retrocognição, utilização de espelhos e manipulação de traças, que permitem descobrir memórias esquecidas e revelar caminhos que permaneciam ocultos.

A exploração terá, por isso, um papel fundamental. Será necessário investigar cada divisão, encontrar objetos importantes, interpretar pistas e resolver puzzles para desbloquear novas áreas da residência.

Um elenco e uma banda sonora de peso

A produção conta ainda com nomes conhecidos da indústria dos videojogos. Cissy Jones, conhecida pelos seus trabalhos em The Walking Dead e Life is Strange, integra o elenco de vozes, juntamente com Maggie Robertson, conhecida por interpretar Lady Dimitrescu em Resident Evil Village.

Outro nome de destaque surge na banda sonora: Akira Yamaoka, compositor da icónica série Silent Hill, é responsável pela música de Remothered: Red Nun's Legacy, reforçando a aposta da Stormind Games numa atmosfera de terror psicológico.

O jogo pretende assumir-se como uma homenagem ao survival horror clássico na terceira pessoa, mas combinando essa inspiração com controlos, ritmo e valores de produção modernos.

A história levará ainda os jogadores até ao Cristo Morente, um convento siciliano associado às origens do mito da Red Nun. Entre fé destruída, culpa e rituais proibidos, será neste local que Susan começará finalmente a aproximar-se da verdade.

Remothered: Red Nun's Legacy chega a 27 de outubro de 2026 ao PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X, prometendo encerrar a trilogia com uma aventura onde sobreviver poderá ser tão importante como descobrir o que realmente aconteceu.