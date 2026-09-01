Regresso às aulas: há centenas de produtos em promoção na PcComponentes

O regresso às aulas está a chegar e esta pode ser uma boa altura para renovar alguns equipamentos tecnológicos. A PcComponentes tem em curso a campanha Regresso às Aulas 2026, com centenas de produtos em promoção.

A campanha reúne 679 artigos de diferentes categorias e está disponível até 13 de setembro de 2026.

Portáteis, tablets e computadores

Entre os principais destaques encontram-se portáteis, computadores de secretária e tablets, com opções para diferentes necessidades e orçamentos.

Há equipamentos destinados às tarefas escolares e universitárias, mas também propostas mais potentes para programação, edição de conteúdos ou gaming.

Por exemplo, é possível encontrar o Acer Aspire Go 15, com Ryzen 7, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, por 499 euros. Existem ainda várias opções de iPad, Samsung Galaxy Tab e outros tablets.

Monitores e periféricos

A campanha inclui também uma grande variedade de monitores, teclados, ratos, auscultadores, webcams e outros acessórios.

Entre as opções está o Alurin CoreVision de 24 polegadas, com resolução Full HD, painel IPS e 144 Hz, por 86,39 euros.

Para quem pretende renovar todo o espaço de trabalho ou estudo, existem ainda secretárias e cadeiras de escritório ou gaming.

Também há smartphones e equipamentos para casa

A campanha não se limita aos equipamentos habitualmente associados ao estudo. A seleção inclui ainda smartphones, smartwatches, colunas Bluetooth, impressoras, trotinetes elétricas e vários acessórios.

Um dos exemplos é a coluna Xiaomi Sound Outdoor de 30 W, disponível por 39,99 euros.

Aproveite até 13 de setembro

A campanha Regresso às Aulas 2026 da PcComponentes decorre até 13 de setembro, embora os preços e a disponibilidade dos produtos possam entretanto sofrer alterações.

Se está a pensar comprar um portátil, tablet, monitor ou simplesmente renovar o seu setup para o novo ano letivo, vale a pena consultar a seleção completa de produtos em promoção.

Consulte aqui todas as ofertas da campanha Regresso às Aulas da PcComponentes.

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