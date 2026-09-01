Correr Por Prazer lança app para encontrar provas de estrada e trail
Encontrar a próxima prova ficou mais simples. A plataforma portuguesa Correr Por Prazer lançou uma aplicação para Android que reúne calendários de corridas de estrada, trail e ultradistância em Portugal e no estrangeiro.
A nova app permite consultar, diretamente no telemóvel, a informação que já se encontra disponível no site Correr Por Prazer.
O objetivo é facilitar a pesquisa e ajudar cada atleta a planear o calendário competitivo, seja para participar numa prova perto de casa ou para descobrir um novo desafio além-fronteiras.
Provas organizadas por localização e modalidade
A aplicação organiza as provas por Portugal, Europa e resto do mundo, apresentando diferentes opções de pesquisa e filtragem.
Os utilizadores podem procurar uma competição pelo nome, selecionar uma modalidade ou restringir os resultados por distrito, país ou continente. Entre as provas disponíveis encontram-se corridas de 10 quilómetros, meias maratonas, maratonas, trails e ultramaratonas.
A app inclui ainda informação sobre os World Marathon Majors e as provas que integram o circuito European Marathon Classics.
Informação de cada prova num único local
Ao selecionar uma prova, o corredor pode consultar a respetiva ficha com os principais dados, incluindo a data, a localização, as distâncias disponíveis e outras informações relevantes.
Quando disponibilizado pela organização, o utilizador encontra também uma ligação direta para a página de inscrições. Desta forma, não precisa de realizar várias pesquisas até chegar ao formulário oficial da prova.
Pesquisa, favoritos e calendário mensal
Além dos filtros por modalidade e localização, a aplicação permite guardar provas nos favoritos. Esta funcionalidade poderá ser especialmente útil para quem ainda está a decidir em que eventos pretende participar ou quer acompanhar várias opções antes de efetuar a inscrição.
O calendário organizado por mês proporciona uma visão cronológica das competições, tornando mais fácil planear a época, distribuir objetivos e evitar provas com datas coincidentes.
A informação é atualizada regularmente pela equipa do Correr Por Prazer e sincronizada com as provas publicadas no site.
Disponível em português e inglês
A aplicação encontra-se disponível em português e inglês, podendo ser utilizada tanto por corredores nacionais como por atletas estrangeiros interessados em descobrir provas em Portugal.
O download é gratuito e pode ser feito através da Google Play Store. A aplicação contém publicidade e, nesta fase, está disponível apenas para equipamentos Android.
Os utilizadores de iPhone podem continuar a consultar o calendário através da versão móvel do site Correr Por Prazer.
Com esta aplicação, o Correr Por Prazer (projeto dedicado à corrida desde 2008) dá mais um passo na aproximação aos atletas, colocando um extenso calendário de provas de estrada e trail na palma da mão.