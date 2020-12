Promoções de janeiro chegam no virar do ano na PlayStation Store

Janeiro costuma ser uma altura de grande azáfama, não só por se tratar do pós-passagem de ano, como também pela necessidade de trocas de prendas recebidas mas também pelos saldos que tradicionalmente chegam por esta altura.

E é precisamente isso que a Sony Playstation revelou recentemente… os seus saldos de início de 2021.

2021 está aí ao virar da esquina e nada melhor para acompanhar a entrada num novo ano, que uma promoção de início de ano. Pois, bem! É precisamente isso que a Sony Playstation revelou: promoções de janeiro.

Dito isto, no virar da página deste ano para 2021, a Sony Playstation levará a cabo algumas promoções interessantes e que podem ser uma boa oportunidade para levar os indecisos na compra de alguns destes títulos, a fazê-lo.

Como podem ver na lista abaixo, os jogos que fazem parte da promoção, não são uns jogos quaisquer e englobam algumas obras-primas como, por exemplo, o fantástico The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima, NBA 2K21 entre muitos outros…

Mas, vamos ver a lista dos principais jogos da promoção de janeiro da Sony Playstation:

Assassin’s Creed Valhalla (PS5 e PS4): 48,99€ (antes 69,99€)

Call of Duty: Black Ops Cold War Bundle Cross-Gen (PS5 e PS4): 54,68€ (antes 74,99€)

FIFA 21 Beckham Edition (PS5 e PS4): 34,29€ (antes 69,99)

Borderlands 3 (PS5 e PS4): 19,59€ (antes 69,99€)

Destiny 2: Beyond Light (PS5 e PS4): 29,99€ (antes 39,99€)

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS5 e PS4): 41,99€ (antes 59,99€)

Madden NFL 21 (PS5 e PS4): 34,29€ (antes 69,99€)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PS5 e PS4): 8,99€ (antes 29,99€)

Watch Dogs: Legion Gold Edition (PS5 e PS4): 74,99€ (antes 99,99€)

Godfall (PS5): 59,99€ (antes 79,99€)

DOOM Eternal Standard Edition (PS4): 23,09€ (antes 69,99€)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4): 34,99€ (antes 69,99€)

F1 2020 (PS4): 34,99€ (antes 69,99€)

Final Fantasy VII Remake (PS4): 34,99€ (antes 69,99€)

Ghost of Tsushima (PS4): 49,69€ (antes 69,99€)

Grand Theft Auto V Edição Premium Online (PS4): 14,69€ (antes 34,99€)

Marvel’s Avengers (PS4): 34,99€ (antes 69,99€)

MLB The Show 20 (PS4): 9,99€ (antes 49,99€)

Monster Hunter World: Iceborne Edição Master (PS4): 29,99€ (antes 39,99€)

NBA 2K21 (PS4): 29,39€ (antes 69,99€)

Red Dead Redemption 2 (PS4): 29,99€ (antes 59,99€)

RESIDENT EVIL 3 (PS4): 19,79€ (antes 59,99€)

Spyro Reignited Trilogy (PS4): 13,99€ (antes 39,99€)

STAR WARS Jedi: Fallen Order Edição Deluxe (PS4): 29,59€ (antes 79,99€)

STAR WARS: Squadrons (PS4): 24,79€ (antes 39,99€)

The Last of Us Part II (PS4): 39,89€ (antes 69,99€)

UFC 4 (PS4): 39,89€ (antes 69,99€)

Como podem ver, a oferta é variada, com jogos para todos os gostos, mas, acima de tudo, com qualidade confirmada.

Estas promoções, estarão em vigor até dia 19 de janeiro, mas, com alguns jogos com os descontos a terminarem antes.

Esperemos que 2021 seja um ano melhor que este que termina e, que tal começar a jogar?