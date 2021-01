Jogos grátis no PS Plus para janeiro

Eis que já são conhecidos os jogos de janeiro de 2021 que os subscritores do serviço Playstation Plus poderão instalar e jogar de forma completamente gratuita.

Venham conhecer aqui, quais os primeiros jogos Playstation Plus do ano 2021.

Acabada a azáfama das prendas de Natal e das festividades de passagem de ano, eis que surge mais uma boa surpresa. Tal e qual, prendas no sapatinho atrasadas, a Sony revelou quais os jogos do serviço Playstation Plus de janeiro, para tenha uma subscrição válida do serviço, claro.

Venham conhecer quais os jogos que poderão instalar a partir do início do Ano Novo, entre os dias 5 de janeiro e 1 de fevereiro.

Shadow of the Tomb Raider

O regresso de Lara Croft, que se encontra melhor que nunca agora disponível à distância de um click (para subscritores válidos do PS Plus).

Em Shadow of the Tomb Raider, os jogadores terão a oportunidade de descobrir o capítulo final da origem de Lara Croft, mais madura e mais forte que nunca. Esta aventura vai definir a heroína da família Croft, como a saqueadora de túmulos que está destinada a ser.

Significa também que poderão experienciar os momentos definitivos de Lara Croft, uma exploradora intrépida, enquanto ela cumpre o seu verdadeiro destino. Aqui, precisarão de dominar uma selva tropical mortífera, superar túmulos antigos e perigosos, e persistir nos momentos mais difíceis da personagem.

GreedFall

Uma das mais fantásticas aventuras dos últimos anos, encontra-se a caminho do Playstation Plus.

Neste jogo de descoberta, magia e aventura, os jogadores terão de explorar as terras desconhecidas duma ilha remota. Magia, tesouros, segredos esquecidos e criaturas fantásticas será apenas um pouco daquilo que o jogador irá encontrar.

Para além disto, terão ainda de forjar o destino deste novo mundo, fazendo aliados e traindo companheiros e fações inteiras, participando num mundo vivo e em evolução com diplomacia, traição e força, influenciando o seu curso e criando a sua história.

Maneater

Quem disse que ser um tubarão não poderia ser divertido?

Pois bem, todos os subscritores do serviço PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 poderão descarregar, sem custos adicionais, Maneater, um RPG que decorre num mundo (ou melhor, oceano) aberto.

Em Maneater, os jogadores terão a oportunidade de experimentar na primeira pessoa, o que é ser um dos mais poderosos predadores do planeta: tubarão.

Começarão como um filhote de tubarão que deve sobreviver num mundo cruel enquanto devora tudo pelo ecossistema. Depois, terão um mundo aberto e variado para explorar, e recursos para encontrar de forma a crescer e evoluir muito além do que a natureza planeou. Tudo isto utilizando ao máximo o potencial da PlayStation 5, incluindo suporte para 4K HDR nativos a 60 FPS, feedback imersivo com os motores táteis do comando DualSense e muito mais.

Dawn of Fear

Dawn Of Fear, desenvolvido no âmbito da iniciativa PlayStation Talents, é um jogo de terror onde o personagem, Alex, volta para casa depois de ouvir uma notícia trágica: a sua madrasta cometeu suicídio.

Aqui os jogadores terão de gerir os seus recursos, e resolver quebra-cabeças enquanto exploram a sua casa antiga para descobrir a verdade.

Playstation Plus Collection

De recordar que, recentemente, a SIE anunciou que os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 terão ainda acesso a vários jogos para a PlayStation 4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais.

Os jogos fazem parte da PlayStation Plus Collection, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro. Em baixo a lista completa dos jogos que foram anunciados e fazem parte desta coleção:

Dos Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores: