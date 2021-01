Portugal bate recorde na produção de energia sem carvão

Portugal tem apostado forte nas energias renováveis. O nosso país teve inclusive a energia mais barata da Europa no dia de Natal. Durante o Natal, Portugal bateu um novo recorde de produção energética sem carvão.

O sistema elétrico nacional esteve 111 horas sem usar a produção térmica clássica. Em todo o fim-de-semana de Natal apenas se consumiu energia de origem renovável.

Energia: 47% foi proveniente da produção eólica

Foi entre os dias 24 e 28 de dezembro que Portugal conseguiu ter energia 111 horas seguidas, com origem na produção energética sem a contribuição “de qualquer produção térmica clássica”. A informação foi fornecida ao Publico pela Redes Energéticas Nacionais (REN) em comunicado.

Segundo o comunicado, trata-se de um novo recorde, que foi possível graças à “redução de consumos no período do Natal, associada a elevadas disponibilidades eólicas e hídricas”. “O anterior período máximo sem térmica convencional tinha ocorrido em abril de 2018, totalizando 88 horas. Este ano, a contribuição do carvão para o abastecimento o consumo de eletricidade foi de 4%, quando habitualmente ultrapassava os 20%”.

Segundo a REN, durante o fim-de-semana de Natal “o sistema foi abastecido a partir de produção eólica com 47%, hídrica 19%, importação 17%, fotovoltaica com 2% e os restantes 15% de co-geração e biomassa”.

Mesmo assim, o nosso país teve de importar quase 20% da energia de que precisou. A única porta de entrada de energia no país é Espanha.

De acordo com as informações, o preço médio no dia 25 foi de 16,04€/MWh, praticamente metade do valor pago na Alemanha ou da Itália e até quatro vezes mais barato do que o registado no Reino Unido onde o preço médio estava acima dos 61€/MWh. Espanha e Portugal alcançaram o preço mais baixo por volta do meio-dia, registando 1,95€/MWh. Podem saber mais sobre este assunto aqui.