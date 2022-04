PlayStation demitiu mais de 90 trabalhadores nos EUA devido a uma “transformação global”

A vida não está fácil para ninguém e, seja pela pandemia, pela guerra ou pelas vicissitudes que vão surgindo, temos relatado algumas situações que dão conta dessa mesma realidade.

Nesse sentido, sabemos agora que a PlayStation da Sony demitiu mais de 90 trabalhadores nos Estados Unidos, devido a uma "transformação global".

PlayStation demite mais de 90 trabalhadores nos EUA

De acordo com as informações adiantadas, a PlayStation da Sony demitiu recentemente mais de 90 funcionários dos seus escritórios nos Estados Unidos da América. Os trabalhadores despedidos ocupavam cargos relacionados sobretudo com funções na área das vendas e do marketing.

Segundo o que terá adiantado um dos trabalhadores afetados por esta decisão, que relatou pormenores ao canal Axios, estes cortes de pessoal tiveram efeitos a partir da semana que passou. E esta informação é também corroborada por alguns documentos a que o canal teve acesso. O trabalhador em questão disse estar desapontado com a empresa e lamentou que o seu departamento não tivesse sido informado antes da decisão.

Os trabalhos e funcionários que foram afetados incluem representantes da PlayStation. Entre as várias funções que desempenhavam, estes trabalhadores tinham que ir às lojas físicas preparar os responsáveis para a venda dos produtos da marca e garantir ainda que os funcionários do estabelecimento estivessem bem informados acerca dos mesmos.

De acordo com os pormenores, estes cortes estarão relacionados com uma "transformação global" das vendas e operações comerciais da empresa japonesa. Mas, até ao momento, os responsáveis pelo setor das relações públicas da Sony ainda não responderam aos pedidos de comentários sobre este assunto.

As atuais funções dos trabalhadores de marketing da Sony focam-se na venda dos seus serviços de assinatura. Esta realidade foi impulsionada pela pandemia, que contribuiu para que mais de metade das vendas de jogos da Sony sejam digitais e vendidas diretamente aos jogadores.